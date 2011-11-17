انجام معاینات طب صنعتی برای هشت هزار نفر در پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید لطفی یادآور شد: خدمات سلامت کار شامل معاینه فیزیکی اسپیرومتری، ادیومتری، آزمایش های طبی و دندانپزشکی در چهار مرکز اصلی سلامت کار مجتمع گازی پارس جنوبی، پتروشیمی‌های منطقه پارس، پالایشگاه گاز فجر جم و مرکز سلامت کار منطقه ویژه پارس و 14 مرکز بهداشتی و درمانی زیر مجموعه انجام می شود.

وی با اشاره به اهمیت طب صنعتی برای حفظ سلامت کارکنان صنعت نفت که در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور فعالیت دارند ادامه داد: در معاینات دوره‌ای کارکنان که به صورت منظم انجام می‌شود پایش سلامت پرسنل کارکنان مورد ارزیابی قرار می گیرد همچنین صلاحیت انجام کار متقاضیان استخدام با توجه به شغلی که در آینده عهده‌دار خواهند بود از لحاظ جسمی و روانی سنجیده و تناسب و یا عدم تناسب توانایی آنان در انجام آن شغل به اداره استخدام گزارش می‌شود.

لطفی تصریح کرد: رویکرد و اولویت بهداشت و درمان صنعت نفت بر اصل پیشگیری است از این رو بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر نیز تمام تلاش خود را بر پیشگیری از بروز بیماریها متمرکز کرده است.

رئیس طب صنعتی بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر اظهار امیدواری کرد: با تغییر نگرش مدیران در راستای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بحث پیشگیری در سطوح اولیه به جایگاه واقعی خود دست یابد.

وی گفت: هم اکنون معاینات دوره‌ای طب صنعتی در حوزه عملیاتی پارس جنوبی و شهرستان جم در حال انجام است که تا پایان سال هشت هزار نفر از کارکنان رسمی و بیش از یک هزار و 500 نفر از کارکنان غیر رسمی مورد آزمایش های سلامت شغلی قرار می گیرند.

لطفی با اشاره به عملکرد بهداشت و درمان صنعت نفت در حوزه سلامت کار یادآور شد: در سال گذشته حدود 90 درصد از نیروهای تحت پوشش این بهداشت و درمان تحت معاینات ادواری و آزمایشات تشخیص طب صنعتی قرار گرفتند.

رئیس طب صنعتی بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر افزود: علاوه بر این در سال گذشته بیش از یک هزار و 300 نیروی پیمانکار در مرکز سلامت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مورد معاینه طب صنعتی قرار گرفتند.