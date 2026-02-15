به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی ظهر یکشنبه در نشست هماندیشی سازمان جهاد کشاورزی استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، با تأکید بر اینکه تفاوت کشاورزی سنتی و کشاورزی پیشرفته در «بهرهوری» و «عملکرد در واحد سطح» است، اظهار کرد: افزایش بهرهوری تنها از مسیر نفوذ دانش، فناوری و پیادهسازی یافتههای علمی در مزرعه محقق میشود و این دقیقاً همان جایگاهی است که نظام مهندسی باید در آن نقشآفرینی کند.
وی واگذاری صدور مجوزها به نظام مهندسی را اقدامی مهم دانست و تصریح کرد: این واگذاری بار بزرگی را از دوش جهاد کشاورزی برداشت و اگر امروز این مسئولیت به نظام مهندسی سپرده نشده بود، عملاً امکان انجام آن در جهاد وجود نداشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه وابستگی بیش از حد به دولت مانع رشد بخش خصوصی میشود، بیان داشت: نظام مهندسی باید به سمت ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و درآمدزایی حرکت کند.
بهرامی اذعان داشت: ظرفیتهای گستردهای در بخش کشاورزی وجود دارد که میتواند زمینهساز ایجاد شرکتهای بزرگ، پروژههای فراگیر و فعالیتهای اقتصادی پایدار برای مهندسان کشاورزی باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد استان در حوزه شیلات، بادام و توسعه باغات ادامه داد: چهارمحال و بختیاری میتواند پایلوت اجرای چند طرح بزرگ اشتغالزایی برای مهندسان کشاورزی باشد، از ایجاد شرکتهای فراگیر در حوزه انرژی خورشیدی تا اجرای پروژههای بزرگ گلخانهای، دامداری، شیلات و توسعه باغات.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به وجود ۲۵ مرکز خدمات غیردولتی و ظرفیتهای قانونی ماده ۳۳ افزود: استان آمادگی کامل دارد که بخشی از وظایف نظارتی و اجرایی را در قالب تفاهمنامههای مشخص به نظام مهندسی واگذار کند، همچنین در حوزههایی مانند سامانه سوخت، خدمات تولید و صدور مجوزها، هماهنگیهای لازم در حال انجام است.
بهرامی در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت و برنامهریزی مبتنیبر دانش گفت: با همافزایی بخش دولتی و خصوصی، میتوانیم هم اشتغال پایدار برای مهندسان کشاورزی ایجاد کنیم و هم مسیر رشد و توسعه بخش کشاورزی استان را شتاب دهیم. چهارمحال و بختیاری ظرفیت تبدیل شدن به الگوی ملی را دارد.
