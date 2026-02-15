سارق مسلح طلافروشی لاهیجان در تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شریف رحیمی در تشریح این خبر اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۷ روز پنجشنبه، فردی ناشناس با سوءاستفاده از خلوتی یکی از طلافروشی‌های شهرستان لاهیجان، با تهدید فروشنده توسط یک قبضه سلاح کلت کمری، اقدام به سرقت حدود ۳۰۰ گرم طلا کرده و با یک دستگاه موتورسیکلت از محل متواری شد.

وی افزود: بلافاصله تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان به همراه مأموران کلانتری ۱۱ در صحنه حاضر شده و با انجام اقدامات پلیسی، سرنخ‌های مهمی از هویت و مسیر فرار متهم به دست آوردند.

فرمانده انتظامی لاهیجان با اشاره به شناسایی محل اختفای سارق تصریح کرد: مأموران پلیس با هماهنگی قضائی به تهران اعزام شده و در عملیاتی ضربتی، متهم ۴۴ ساله را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم، اموال مسروقه به همراه یک قبضه سلاح کلت کمری و ۸ تیر جنگی کشف شد، خاطرنشان کرد: متهم پس از اعتراف به بزه انتسابی، با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ رحیمی در پایان با دعوت از شهروندان به‌ویژه اصناف برای رعایت هشدارهای انتظامی و استفاده از تجهیزات پیشگیری از سرقت تأکید کرد: رعایت نکات ایمنی و به‌کارگیری تجهیزات بازدارنده می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وقوع سرقت‌ها داشته باشد.