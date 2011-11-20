ساماندهی ستادهای انتخاباتی در نشست سراسری جبهه متحد اصولگرایان

مجتبی توانگر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نشست سراسری جبهه متحد اصولگرایان که پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد، اظهار داشت: بعد ازهمایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان که با حضور پرشور مردم در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد، نشست سراسری جبهه متحد پنجشنبه این هفته با حضور فعالان ستاد های انتخاباتی تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه نشست سراسری جبهه متحد اصولگرایان در تهران برگزار خواهد شد، در باره دستور کاری این نشست گفت: در نشست پنجشنبه 3 آذر ماه ساماندهی و سازماندهی ستادهای انتخاباتی جبهه متحد در سراسر کشور بررسی می شود.

به گفته توانگر،هنوز زمان، مکان و سخنرانان نشست سراسری جبهه متحد مشخص نشده است و در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد.