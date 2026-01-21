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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۴۴

برگزاری جشن بزرگ میلاد سرداران کربلا در آستان امامزاده قاضی الصابر

برگزاری جشن بزرگ میلاد سرداران کربلا در آستان امامزاده قاضی الصابر

همزمان با فرارسیدن میلاد مسعود سرداران کربلا، هیئت آیین حسینی  جشنی را تدارک دیده است که پنجشنبه این هفته با حضور پرشور مردم و عاشقان اهل بیت (ع) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن میلاد مسعود سرداران کربلا، هیئت آیین حسینی جشنی را تدارک دیده است که پنجشنبه این هفته با حضور پرشور مردم و عاشقان اهل بیت (ع) برگزار خواهد شد.

این مراسم معنوی که به مناسبت بزرگداشت این ایام برگزار می‌شود، میزبان سخنرانی حجت‌الاسلام قرائتی خواهد بود. همچنین مداحی این جشن بر عهده مهدی ترکاشوند، از مداحان برجسته استان لرستان، و میثم مطیعی است که با نوای دلنشین خود محفل را نورانی خواهند کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند روز پنجشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۳۰ در آستان مقدس امامزاده قاضی الصابر (علیه‌السلام) واقع در خیابان شیخ بهایی، ده ونک، حضور به هم رسانند.

کد مطلب 6725840
فاطمه علی آبادی

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