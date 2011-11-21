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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

زندیه خبر داد:

تشکیل 300 پرونده در حوزه تخلفات فرآورده‌های خام دامی آذربایجان شرقی

تشکیل 300 پرونده در حوزه تخلفات فرآورده‌های خام دامی آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی از تشکیل بیش از 300 فقره پرونده قضائی مربوط به متخلفان حوزه بهداشت فرآورده‌های خام دامی از ابتدای سالجاری تا کنون خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهراد زندیه گفت: با پیگیریهای واحد حقوقی این اداره کل بیش از 300 فقره پرونده قضائی مربوط به متخلفان حوزه بهداشت فرآورده‌های خام دامی تشکیل شده است.

وی گفت: متهمان این پرونده‌ها به پرداخت جزای نقدی، تحمل حبس و محرومیت از تصدی شغل و دیگر مجازات‌های تعزیری و بازدارنده محکوم شده‌اند.

زندیه با اشاره به این مطلب که با پیگیریهای واحد حقوقی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی، شاهد افزایش 30 درصدی تشکیل پرونده‌های قضایی در مقایسه با سالهای گذشته هستیم، بر عزم این اداره کل در برخورد جدی با متخلفان حوزه بهداشت فرآورده‌های خام دامی تأکید کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان از همشهریان خواست تا در صورت مشاهد هرگونه تخلف در زمینه تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی با سامانه 1512 اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی تماس حاصل کنند.

کد مطلب 1465404

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