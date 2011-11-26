به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد صالحی اظهار داشت: بسیج، فهم درست اتحاد، اراده و اخلاص مسلمانان است که با ظهور اسلام تولد یافته و در ملتهاى مسلمان رشد کرده است.

وی با بیان اینکه هوشمندى حضرت امام خمینى(ره) و عدالت خواهى میلیونها انسان با ایمان، تبلور دوباره بسیج در عصر حاضر بود، بر لزوم حفظ آرمان‌ها و اهداف بسیج در جامعه کنونی تأکید کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان بیان اینکه هر کس با توانایىهاى خود نیرویى از بسیج است که براى رساندن مملکت به جایگاه حقیقى و آرمانىاش تلاش مىکند، عنوان کرد: بسیج نهادی گسترده و پاسخگوی بسیاری از نیازهای اساسی و حیاتی جامعه است.

وی با اشاره به نقش بسیج در پیشرفت نظام اسلامی ایران‌ بیان کرد: بسیج با بخش‌های دیگر نظام پیوندی متقابل و همسو دارد و جدایی آنها از هم در جامعه اسلامی امکان‌پذیر نیست و همه اقشار و لایه‌های جامعه باید نسبت به این نهاد بینش و بصیرت داشته باشند.

صالحی عنوان کرد: قداست بسیج و بسیجی، به اندیشه پاک و نیت خالص بسیجیان باز میگردد چرا که آنها در تمام عرصه های زندگی، براساس اعتقاد، احساس مسئولیت و عمل به وظیفه الهی کار می کنند.

وی هفته بسیج را فرصت و بهانه‌ای برای زنده نگه داشتن ارزش‌ها و روح بسیجی در آحاد ملت و جوانان پرشور و مدافعان عاشق ولایت دانست و گفت: باید روحیه بسیجی را کشور، انقلاب و اسلام حفظ شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه هفته بسیج، بزرگداشت جانفشانىهایى است که براى سربلندى این سرزمین صورت گرفته است، متذکر شد: تفکر بسیجی همواره در بطن اسلام و مسلمین جاری و ساری است.