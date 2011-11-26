ماکو جوان ارومیه، نماینده آذربایجان غربی در لیگ دسته یک فوتسال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه ‌‌کشی مسابقات فوتسال لیگ دسته اول باشگاههای کشور با حضور رئیس کمیته فوتسال فدارسیون فوتبال برگزار و طی آن ۱۶ تیم‌ حاضر در این رقابتها در دو گروه هشت تیمی قرار گرفتند.

بر‌اساس گروه ‌بندی انجام شده، تیم فوتسال فراز قم در گروه دوم این مسابقات با تیم‌های فوتسال آرش بتن قزوین، هیئت قزوین، کاوه زرند کرمان، صدرای شیراز، هومن ساز ماهشهر، فولاد ماهان نوین اصفهان و بنیاد مسکن شیراز هم ‌گروه شد.

همچنین تیم‌های شهروند بابل استیل آذین تهران، گاز خوزستان، نفت امیدیه اهواز، شهرداری تبریز، ماکو جوان ارومیه، فردوسی مشهد و فرش آر مشهد در گروه نخست مقدماتی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور جای گرفتند.

تمام تیمهای حاضر در مسابقات فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور بازی‌های خود را در دو گروه هشت تیمی به شکل دوره‌ای برگزار می‌کنند و در پایان از هر گروه دو تیم جواز صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ را کسب می‌کنند.

قرعه کشی لیگ دسته فوتسال در حالی با حضور تمام نمایندگان باشگاه‌های دسته اولی برگزار شد، که چهار تیم صعود کننده از مرحله گروهی در مرحله نیمه نهایی به شکل ضربدری با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا برنده‌ها راهی لیگ برتر شوند.

تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی حریفان خود را شناختند که برنامه دیدارهای هفته نخست نیز مشخص شده و طی آن در گروه نخست این رقابت‌ها چهار دیدار حساس برگزار می‌شود.

طبق برنامه در هفته نخست از گروه نخست لیگ دسته اول فوتسال شهروند بابل با استیل آذین مسابقه می‌دهد و گاز خوزستان برابر همشهری خود تیم فوتسال نفت امیدیه اهواز به میدان می‌رود، شهرداری تبریز با ماکو جوان ارومیه رو به رو می‌شود و فردوسی مشهد و فرش آرا مشهد نیز جدال همشهریها را در خانه خود برگزار می‌کنند.

تیم فوتسال فراز نماینده قم در رقابتهای این فصل در نخستین گام در دیداری خارج از خانه با جوانان آینده دار خود مقابل تیم فوتسال کاوه زرند کرمان صف آرایی می‌کند تا بعد از سالها نماینده ‌ای از قم راهی لیگ دسته برتر فوتسال کشور شود.

در سایر دیدارهای گروه دوم نیز تیم فوتسال آرش بتن قزوین در جدال همشهریها با تیم هیئت قزوین مسابقه می‌دهد، در شیراز نیز جدال دو تیم همشهری برگزار می‌شود و طی آن صدرا شیراز با بنیاد مسکن این شهر رقابت کرده و شهر ماهشهر تیم هومن ساز این شهر میزبان تیم فولاد ماهان نوین اصفهان خواهد بود.

سال گذشته از مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور تیم‌های شهرداری ساوه و میثاق تهران جواز صعود به لیگ برتر را به دست آوردند.