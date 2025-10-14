  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶

شکست آوای میناب حدید در لیگ دسته اول امیدهای کشور

شکست آوای میناب حدید در لیگ دسته اول امیدهای کشور

بندرعباس - تیم فوتبال آوای میناب حدید در هفته سوم لیگ دسته اول امیدهای کشور با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل نفت امیدیه شکست خورد و در رده نهم جدول گروه اول باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه تیم فوتبال آوای میناب حدید در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های امیدهای کشور در هفته سوم این رقابت‌ها با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل نفت امیدیه شکست خورد.

شاگردان مجید ذاکری با این نتیجه ۳ امتیازی باقی ماندند و در رده نهم جدول سیزده تیمی گروه اول جای گرفتند. نماینده استان در این دیدار به عنوان تیم میهمان به میدان رفت.


لیگ دسته اول امیدهای کشور با حضور ۲۶ تیم در دو گروه سیزده تیمی برگزار می‌شود و آوای میناب حدید در گروه اول با تیم‌های مس شهر بابک، سپاهان اصفهان، ماهان فسا، فجر سپاسی شیراز، استقلال خوزستان، ستارگان آبی رامهرمز، گل گهر سیرجان، نفت امیدیه، برق شیراز، مس رفسنجان، خیبر نوین خرم آباد و الوند شیراز هم‌گروه است.

کد خبر 6622455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها