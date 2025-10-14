شکست آوای میناب حدید در لیگ دسته اول امیدهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه تیم فوتبال آوای میناب حدید در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های امیدهای کشور در هفته سوم این رقابت‌ها با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل نفت امیدیه شکست خورد.

شاگردان مجید ذاکری با این نتیجه ۳ امتیازی باقی ماندند و در رده نهم جدول سیزده تیمی گروه اول جای گرفتند. نماینده استان در این دیدار به عنوان تیم میهمان به میدان رفت.



لیگ دسته اول امیدهای کشور با حضور ۲۶ تیم در دو گروه سیزده تیمی برگزار می‌شود و آوای میناب حدید در گروه اول با تیم‌های مس شهر بابک، سپاهان اصفهان، ماهان فسا، فجر سپاسی شیراز، استقلال خوزستان، ستارگان آبی رامهرمز، گل گهر سیرجان، نفت امیدیه، برق شیراز، مس رفسنجان، خیبر نوین خرم آباد و الوند شیراز هم‌گروه است.