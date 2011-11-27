تیم کشتی اهر قهرمان کشتی آزاد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: در مسابقات کشتی آزاد دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 13 با شرکت 74 کشتی گیر از 16 واحد دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی به مدت دو روز در واحد اهر برگزار شد.

به گفته بایرام کاظم پور، طی شش دوره با انجام 93 کشتی تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با کسب 58 امتیاز مقام اول، تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با 54 امتیاز مقام دوم و تیم واحد ملکان با 41 امتیاز مقام سوم دست یافتند.

تیم های واحد میانه، بناب و کلیبر نیز به ترتیب مقام های چهارم، پنجم و ششم را از آن خود کردند.

بایرام کاظم پور گفت: در رده انفرادی نیز در اوزان 55 کیلوگرم رحمان دمیرچیلو از اهر مقام اول، بهنام بیرامی از کلیبر مقام دوم و میلاد کلانتری از بناب مقام سوم و در وزن 66 کیلوگرم محمد ملکی از تبریز مقام اول و رضا عطازاده از اهر مقام دوم و جلال عبدلی از ملکان مقام سوم را کسب کردند.

وی ادامه داد: در وزن 66 کیلوگرم شاهین عشقی از اهر مقام اول، عارف حبیبی از ملکان مقام دوم و محمد جنگجو از اسکو مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

کاظم پور اضافه کرد: در وزن 74 کیلوگرم علیرضا غفاری از تبریز مقام اول، هادی یزدانخواه از اهر مقام دوم و ولی حسینی نژاد از مراغه مقام سوم و در وزن 84 کیلوگرم سعید حیدرنژاد از هشترود مقام اول، بهروز قنبری از تبریز مقام دوم و امیر سعیدی از شبستر مقام سوم را از آن خود کردند.

وی افزود: همچنین در وزن 96 کیلوگرم حسن کریمی از سراب مقام اول، فرهاد کمالی از تبریز مقام دوم و اصغر ایمانی از اهر مقام سوم و در وزن 120 کیلوگرم فرزاد رجبی از تبریز مقام اول، پرویز یزدانخواه از اهر مقام دوم و پویا وزیری از شبستر مقام سوم این مسابقات را به خود اختصاص دادند.