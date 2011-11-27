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۷ آذر ۱۳۹۰، ۰:۱۰

مجری برگزاری مزایده انتخاب اپراتور دوم و سوم پست منصوب شد

مجری برگزاری مزایده انتخاب اپراتور دوم و سوم پست منصوب شد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین فلاح جوشقانی را به سمت مجری برگزاری مزایده انتخاب اپراتور دوم و سوم پست منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با هدف ایجاد بازار رقابتی مبتنی بر شرایط منصفانه و بدون تبعیض و فراهم کردن شرایط لازم برای ورود بخش غیردولتی در عرصه ارائه خدمات پستی، ساماندهی تمامی فعالیت‌ها در حوزه پست را تصویب کرد که براساس آن محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در حکمی حسین فلاح جوشقانی را به عنوان مجری طرح جامع ساماندهی فعالیت‌های پستی و برگزاری مزایده انتخاب اپراتور دوم و سوم پست منصوب کرد.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرائی شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری را به عنوان مجری طرح جامع ساماندهی فعالیت‌های پستی و برگزاری مزایده انتخاب اپراتور دوم و سوم پست انتخاب کرده است.

کد مطلب 1470977

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