صفهای طولانی سینماهای کرمان تا سالنهای متروکه

به گزارش خبرنگار مهر، در مورد استان کرمان، مسئولین و کارشناسان همواره بر انجام فعالیت های فرهنگی تاکید می کنند یک دلیلش آن است که این استان با بافت جمعیتی جوان خود، از لحاظ جغرافیایی در موقعیتی قرار دارد که مسیر ترانزیت مواد مخدر است اگر چه این وضعیت در سلامت اجتماعی کرمان تاثیر چندانی نداشته اما پیشگیری از وقوع اتفاقات احتمالی ضروری است به همین سبب بوده که همواره بر انجام فعالیتهای فرهنگی در این استان تاکید شده است در این میان هم شاید هیچ مرکز فرهنگی به اندازه سینما نتواند این نقش مهم را ایفا کند.

با وجود این ضرورت، که بر کسی هم پوشیده نیست، در حال حاضر در کل این استان تنها دو سالن سینما در شهر کرمان و یک سالن هم در شهرستان کهنوج وجود دارد و بقیه شهرستانها و مناطق از این مراکز فرهنگی بی بهره اند؛ کما اینکه در شهر کرمان سینماهای "شهر تماشا،درخشان و نور" سالهاست تعطیل شده و دو سینمای "آسیا و مهتاب" هم که در حال حاضر همچنان فعال هستند از امکانات مستعمل و غیر استانداردی برخوردارند که خیلی از علاقمندان فیلم و سینما ترجیح می دهند منتظر توزیع فیلم مورد علاقه خود در ویدئوکلوپ ها بمانند تا اینکه بر روی صندلی های درب و داغونِ داخل سالن های نیمه متروکه ای که از بی کیفیت ترین سیستم صوتی برخوردار است به این مهم دست یابند.

در این شرایط، اگر چه خیلی از قدیمی ترها هنوز مثل گذشته ها، در آرزوی ایستادن در صفهای طویل سینما هستند؛ مثل حدود 32 سال پیش که کرمانیها برای دیدن فیلم "محمد رسول الله" صفی را درست کرده بودند از مقابل گیشه سینما شهرتماشا تا چهارراه کاظمی... اما به جز هنرمندان این عرصه، از سوی خود مردم و مسئولین کرمان چندان اعتنایی به تعطیلی سالن های سینما نمی شود.

این مسئله چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ در این خصوص خبرنگار مهر با عباس سالاری، رییس حوزه هنری استان کرمان و حمید عسکری، یکی از فیلم سازان کرمانی گفتگو کرد.

سینما یک صنعت است

عسکری در ابتدا از جنبه اقتصادی ضرورت وجود سالن سینما را توجیه می کند؛ وی می گوید: به عقیده بنده سینما در مرحله اول یک صنعت است و فرهنگی و هنری بودن آن در مراتب بعدی قرار دارد.

وی می افزاید: سینما عرصه ای نیست که فقط هزینه بخواهد چرا که در کشوری مانند هندوستان صنعت سینما به حدی رشد کرده که به دولت آن کشور وام می دهد!

این فیلم ساز کرمانی با تاکید بر صنعتی بودن فعالیت سینما ادامه می دهد: در صورتی هم که نگاه درستی به آن بشود، صنعتی بسیار سود ده به حساب می آید که دیگر هیچ توجیهی برای تعطیلی آن وجود نخواهد داشت.

وی اظهار می دارد: وقتی گفته می شود سالن سینما تعطیل شده این مسئله از چند زاویه قابل بررسی است؛ اول بحث صنعتی بودن آن است که باید ببینیم چرا این صنعت سوددهی کافی را نداشته است.

وی می گوید: بحث دوم هم طرح کارشناسانه و دلسوزانه این مسئله است برای یافتن نقاط ضعف.

در تعاریف بنیادین مشکل داریم

این فیلم ساز کرمانی با بیان اینکه در حوزه سینما در کشور در تعاریف بنیادین مشکل داریم تصریح می کند: تعطیلی سالن سینما یک پدیده ملی بوده و خاص کرمان نیست البته اقداماتی هم برای پیشگیری از این اتفاق انجام شده که به نظر بنده ناکافی است.

عسکری در ادامه به استقبال فراوان کرمانیها از سینما خبر داده و می گوید: شهر و استان ما به لحاظ استقبال از سینما در حال حاضر جزء خوش سابقه های کشور هستند.

وی ادامه می دهد: سینما مهتاب کرمان در حال حاضر از سالن های معروف کشور است که بسیاری از سینماگران با علاقه از آن یاد می کنند.

این فیلم ساز کرمانی می افزاید: سینماهای تعطیل شده نور، درخشان و شهرتماشا هم جزء خاطره انگیزترین سینماهای کرمان بوده اند تا جایی که به عنوان مثال، مدیران پیشین شهر تماشا از صف های طویل مقابل این سالن خبر داده اند.

وی بیان می دارد: اینکه این سالنها در حال حاضر به این روز افتاده اند اصلا به دلیل عدم استقبال مخاطبان نبوده است اگر هم در پاره ای از موارد بحث عدم استقبال مخاطبان مورد قبول باشد دلیل مهم آن بر می گردد به سیاست هایی که در نگاه به سینما وجود دارد.

عسکری می گوید: گردانندگان و مدیران سینما و سطح کیفی فیلمها در جذب مخاطب بسیار موثر هستند.

متولیان فرهنگی توجه کنند

این فیلم ساز کرمانی به مدیریت سینماهای فعال شهر کرمان نیز اشاره کرده و اظهار می دارد: این سینماها مدیران دلسوزی دارند که در حوزه کاری خود بسیار حرفه ای بوده و مخاطب را می شناسند و همین که تاکنون این سالنها تعطیل نشده خود نشان از مدیریت شایسته آن دارد.

وی متولیان فرهنگی را در خصوص وضعیت پیش آمده مقصر می داند و اظهار می دارد: اداره ارشاد در این باره نقش بسیار مهمی دارد اما آن گونه که از این نهاد توقع می رود در این زمینه کار انجام نمی دهد.

عسکری ادامه می دهد: نگاه مدیران ما هنوز درباره سینما کژدار و مریز است و هنوز شک وجود دارد که آیا سینما محلی فرهنگی است یا خیر.

وی اظهار می دارد: باید برخی سوء تفاهم ها که در بعضی مدیران هست، رفع شود.

بخش خصوصی سرمایه گذاری می کند

این فیلم ساز کرمانی از علاقه بخش خصوصی برای ورود به بخش سینما هم خبر داده و می گوید: در حال حاضر شخصی هست که بسیار تمایل دارد در کرمان سالنی را احداث کند تا در آن بتوان فیلم سه بعدی اکران کرد اما هیچ یک از نهادهای مربوطه از او حمایت نمی کند.

عسکری تصریح می کند: ما سینما را تحت هیچ شرایطی نمی توانیم حذف کنیم و باید برای رونق آن چاره ای اندیشیده شود؛ هر چه هم در این زمینه تعلل شود، دود آن بیشتر به چشم خودمان می رود.

حوزه هنری آماده همکاری برای بازگشایی سینماهاست

در همین حال، سالاری، رییس حوزه هنری استان کرمان از خسارت جبران ناپذیر تعطیلی سینما سخن به میان آورده و می گوید: تعطیلی هر مرکز فرهنگی یک ضربه بزرگ بوده که سینما هم از آن جمله است.

سالاری با اشاره به سالنهای تعطیل شده در کرمان می افزاید: ما از این مسئله به شدت ناراحت هستیم و آماده ایم تا برای راه اندازی مجدد این سینماها همکاری کنیم.

وی تاکید می کند: باید به دنبال آن باشیم تا هیچ مرکز فرهنگی تعطیل نشود به خصوص در شرایط فعلی.

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گزارش: اسماء زنگی آبادی

