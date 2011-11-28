اولین مجتمع دامداری عشایری استان تهران در ورامین احداث می شود

سیروس نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد خانوار عشایر استان تهران را 3 هزار خانوار عنوان کرد و گفت : در حال حاضر بالغ بر 16 هزار نفر از جمعیت استان تهران عشایر هستند که سومین جامعه جمعیتی استان تهران را پس از جامعه شهری و روستایی تشکیل می دهند.

تولید 12 هزار تن گوشت توسط عشایر استان تهران

وی افزود: سومین جامعه جمعیتی استان تهران با تولید 12 هزار تن گوشت، 50 درصد گوشت سبک استان تهران را تولید می کنند و علاوه بر آن 7 هزار و 500 تن پشم، 16 هزار تن شیر، یکهزار و 500 تن سایر فراورده های لبنی و صنایع دستی از دیگر مصولات این عشایر است.

دامداریهای عشایر از داخل بافت روستاها خارج می شود

مدیرکل امورعشایری استان تهران بیان داشت: این اداره کل در حال برنامه ریزی است تا تعدادی از عشایری را که دامداریهایشان در داخل بافت روستایی قرار دارد، از بافت روستایی خارج کند.

وی افزود: هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی انجام شده تا اولین مجتمع دامداری عشایری استان تهران در زمینی به مساحت 100 هکتار، در ورامین احداث شود.

نصیری اضافه کرد: موافقتهای اولیه انجام شده و مجوز آب اخذ شده؛ جهاد کشاورزی نیز در حال دریافت پروانه است که در مراحل پایانی قرار دارد.

وی تأکید کرد: به محض تحویل زمین از سوی اداره منابع طبیعی و اخذ پروانه، عملیات اجرایی آغاز می شود که بیش از 300 خانوار عشایری در دو فاز، در آنجا ساکن می شوند.

مسدود شدن ایل راههای عشایر یکی از مهمترین مشکلات است

این مسئول با اشاره به مشکلات عشایر گفت: مسدود شدن ایل راههای عشایری در اثر توسعه بافت شهری، کارخانه ها و ... یکی از مهمترین مشکلات جامعه عشایری است که باید پیگیری شود.

وی افزود: استان تهران اولین جایی بود که ایل راههای خود را به ثبت رسمی قوه قضائیه رساند تا از لحاظ حقوقی و بر اساس مستندات قانونی، ازهر گونه انسداد این راههای عشایری که منع قانونی دارد، جلوگیری شود.

مدیر کل امورعشایری استان تهران تصریح کرد: درصددیم تا با رفع مشکلات جامعه عشایری، شاخصه های جامعه عشایری را ارتقا دهیم و عشایر بتوانند همچون گذشته زندگی کوچ نشینی و تولید خود را ادامه دهند.