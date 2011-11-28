تظاهرات ده ها هزار نفری سوری ها علیه اتحادیه عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، ده ها هزار نفر از مردم سوریه امروز با برپایی تظاهراتی تحریم های اقتصادی اتحادیه عرب علیه این کشور را تحریم کردند.

حاضران در این تظاهرات که در میدان السبع بحرات دمشق برگزار شد معترضین با حمل پرچم های سوریه و تصاویر بشار اسد رئیس جمهور این کشور و خواندن سرودهای ملی مخالفت خود را با تصمیمات ضد سوری اتحادیه عرب اعلام کردند.

قرار است "ولید المعلم" وزیر خارجه سوریه امروز بعد ازظهر درباره تحریم های اقتصادی اتحادیه عرب علیه سوریه نشست برگزار کند.

اتحادیه عرب روز گذشته در تازه ترین دور اقدامات ضد سوری خود این کشور را تحریم اقتصادی کرد. این برای نخستین بار است که اتحادیه عرب یکی از اعضای خود را تحریم می کند.

اتحادیه عرب چند هفته پیش نیز در نشست فوق العاده وزیران خارجه کشورهای عربی عضویت سوریه را تا زمان پایان خشونت ها در این کشور به حال تعلیق درآورد.