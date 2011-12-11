علامه نورسی دغدغه عدم جایگزینی مفاهیم اسلامی را داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حداد عادل روز یکشنبه 20 آذر در همایش بین المللی علامه بدیع الزمان نورسی اظهار داشت: در دوران معاصر از احوال یکدیگر در کشورهای مختلف بی خبریم؛ این چراغ پر نور تمدن غربی که تحت عنوان تجدد در چشمهای ما تابیده باعث شده ما اطراف خود را نبینیم.

وی افزود: روابط دیرینه ای که کشورهای اسلامی پیش از این داشتند در حال حاضر از هم گسیخته شده و کشورهای اسلامی از حال یکدیگر بی خبرند؛ این یک ضعف و نقص است و باید جبران شود، بویژه در دورانی که بیداری اسلامی فرا رسیده و مسلمانان به یک آگاهی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دست یافته اند ما باید بر این ضعف فائق آییم و این عیب را برطرف کرده و یکدیگر را بشناسیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت اسلام و آموزه های اسلامی در دوران کنونی تصریح کرد: همه جهان اسلام در 150 سال گذشته در مواجهه با تمدن غربی دوران بسیار سخت، خطیر و سرنوشت سازی را پشت سر گذاشته است؛ ما این دوران را دوران تجدد می نامیم که بسیاری از چهره های بزرگ اسلامی برای مقابله با آن اقدام کردند که از جمله آن می توان به نقش امام (ره) در ایران اشاره کرد.

وی با اشاره به نقش تاریخی ترکیه در جهان اسلام اظهار داشت: ما باید متفکران برجسته این کشور را بشناسیم؛ بزرگانی مثل علامه نورسی که ما امروز به یاد او گرد هم آمده ایم.

دکتر حداد عادل در ادامه به بررسی این علامه تقریبی پرداخت و گفت: وی دارای حافظه بسیار نیرومندی بود و زندگی بسیار پر تلاشی را پشت سر گذاشت و بدون آنکه راه خود را گم کند و منحرف شود در مقابل جریانات ضد اسلامی و ضد اخلاقی غرب ایستادگی کرد.

وی افزود: علامه نورسی در دوران بسیار پرتلاطم در ترکیه زندگی می کرد؛ دوران پایان امپراطوری عثمانی و حکومت جدید در ترکیه؛ دوران برخورد تمدن اسلامی و تمدن غربی در کشوری که مظهر تمدن فرهنگ دینی و اسلامی محسوب می شد.

حداد عادل با اشاره خصوصیات علامه نورسی یادآور شد: وی به قرآن به عنوان محور تفکر اسلامی و سند اصل فکر اسلامی توجه داشت و نوشته های ایشان تحت عنوان "رساله های نور" بنا شده بر اساس تعالیم قرآن است. وی همچنین به مسئله آموزش به مسلمانان اهتمام ویژه ای داشت و بر اجرای احکام شریعت اصرار داشت و آزادی بدون شریعت که سوغات لیبرال غربی در دوران تجدد در ترکیه بود را به هیچ وجه نپسندید و آزادی را زمانی مشکل گشا می دانست که با شریعت همراه باشد.

وی افزود: علامه نورسی به مانند شیخ فضل الله نوری در ایران دغدغه اسلام و جایگزین نشدن مفاهیم و پدیده های دیگر به جای تعالیم اسلامی را داشت.

حداد عادل در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: علامه نورسی اگر چه قله بلندی است که از دور پیداست اما قله های بسیاری وجود دارند که ما می توانیم با شناخت آنها با حرکت بیداری اسلامی در جهان اسلام آشنا شویم.

همایش بین المللی بررسی اندیشه های علامه بدیع الزمان سعید نورسی امروز 20 آذر در سالن اجتماعات شهید ماموستا شیخ الاسلام دانشگاه مذاهب اسلامی با مشارکت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب و با حضور حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، استاد هادی خسروشاهی و یویت یاردون سفیر ترکیه در ایران، آیت الله تسخیری دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی، دکتر محمد باقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دکتر حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و علما و اندیشمندان ترکیه ای برگزار شد.