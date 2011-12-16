امدادگران هلال احمر گیلان به 30 نفر از مصدومان حوادث خدمات رسانی کردند

جمشید محمدی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: امدادگران جمعیت هلال احمر در هفته ای که گذشت با انجام 10 ماموریت امدادی به بیش از 30 نفر از مصدومان و حادثه دیدگان حوادث جاده ای، آبگرفتگی، سیل، سقوط از ارتفاع، رانش زمین در شهرستانهای املش، رودبار، بندرانزلی، فومن آستارا، خدمات تخصصی امداد و نجات و کمکهای اولیه ارائه کردند.

وی اظهارداشت: در مهمترین ماموریتهای امدادی هفته گذشته 12 خانوار روستای در معرض خطر رانش در روستای پیلدره منطقه البرز شهرستان املش در منطقه ای امن اسکان داده شدند و 10 دستگاه چادر، 50 تخته پتو و اقلام امدادی مورد نیاز در بین حادثه دیده گان توزیع شده است.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: در حال حاضر جمعیت هلال احمر استان در 25 شعبه و پایگاه امداد و نجات و به همراه تجهیزات و امکانات کامل امدادی در مسیرهای پرتردد و حادثه خیز استان آماده ارائه خدمات امدادی به حادثه دیدگان است که هموطنان می توانند در صورت نیاز با تلفن 147 ندای امداد تماس حاصل و ازخدمات امداد و نجات جمعیت هلال احمر به صورت رایگان بهره مند شوند.

امدادرسانی 20 خانوار از سوی امدادگران هلال احمر در سیاهکل



وی افزود: درپی بارندگیهای شدید و جاری شدن سیل در مناطق روستایی در سه ماهه گذشته، امدادگران جمعیت هلال احمر با انجام عملیاتهای تخصصی امداد و نجات به بیش از 20 خانوار آسیب دیده در شهرستان سیاهکل خدمات امداد و نجات و کمک های اولیه ارائه کردند.

محمدی ادامه داد: طرح زمستانه جمعیت هلال احمر شهرستان سیاهکل از15 آذر ماه با استقرار امدادگران کارآزموده و با تجربه به همراه تجهیزات کامل امدادی در یک پایگاه سیار امداد و نجات در منطقه دیلمان - سیاهکل آماده ارائه خدمات تخصصی امداد و نجات به مسافران، هموطنان و حادثه دیدگان است.

وی اظهارداشت: طرح امداد و نجات زمستانه جمعیت هلال احمر استان از 15 آذرماه به مدت سه ماه در سراسر شهرستان های استان در مسیرهای پر تردد و حادثه خیز در جاده های گیلان اجرا می شود.

بازدید 350 عضو غنچه های هلال احمراز کتابخانه های گیلان



مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت:‌ به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی 350 نفراز اعضای غنچه های هلال احمر از کتابخانه های سراسر استان بازدید کردند.

وی افزود: همچنین برپایی 15 نمایشگاه کتاب، برگزاری مسابقه قصه گویی با حضور 250 نفر از اعضای پیشاهنگان جمعیت، اهدا 200 جلد کتاب از سوی غنچه های هلال احمر به کتابخانه، توزیع قلکهای مهربانی ازدیگر برنامه های انجام شده در این هفته است.

محمدی ادامه با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی و روز پ‍ژوهش و اهمیت این مهم برای پیشبرد اهداف جوانان گفت: بهترین سنین برای فراگیری، آموزش، ایجاد انگیزه کتابخوانی و نهادینه کردن این فرهنگ و ایجاد انگیزه برای تحقیق و پژوهش درزمینه های مختلف درمقطع دبستان و پیش دبستانی است تا کودکان امروز آینده سازان و محققان فردای ایران اسلامی باشند و برای آبادانی میهن خود بکوشند.

وی همچنین هدف از اجرای این برنامه ها را آشنایی بیشتر اعضای هلال احمر با کتاب و فرهنگ کتابخوانی، تحقیق و پژوهش های علمی و فرهنگی، ‌انجام کارهای گروهی و مشارکت در کارهای عام المنفعه عنوان کرد.