به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فرزند خورشید» روایتگر طلوعی الهی و بشارتبخش است؛ داستانی که لحظه تولد آخرین حجت الهی را به تصویر میکشد و با نگاهی صمیمی و در عین حال ژرف، مخاطب را به سفری معنوی در میان روایتها، نشانهها و امید میبرد. این اثر، نه فقط یک روایت تاریخی، بلکه دعوتی است برای بازخوانی معنای واقعی «امید»، «انتظار» و «پیوند انسان با حقیقت جاودان» در دل تاریخ و امروز.
این پویش با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و بررسی جایگاه امید و عدالت در زندگی فردی و اجتماعی برگزار میشود و فرصتی است برای کشف ابعاد تازهای از نقش و پیام مهدویت در جهان کنونی. جوایز این دوره از پویش شامل کمکهزینه سفر به مشهد مقدس، انگشتر عقیق مبارک، بسته فرهنگی متبرک جمکران و جوایز ویژه دیگر میباشد.
علاقهمندان برای شرکت در این پویش و دریافت کتاب میتوانند عدد 4 را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند.
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