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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

پویش کتاب‌خوانی «کتاب قهرمان» با کتاب «فرزند خورشید» برگزار می‌شود

پویش کتاب‌خوانی «کتاب قهرمان» با کتاب «فرزند خورشید» برگزار می‌شود

پویش کتاب‌خوانی «کتاب قهرمان» بیستمین دوره خود را با محوریت کتاب «فرزند خورشید» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فرزند خورشید» روایت‌گر طلوعی الهی و بشارت‌بخش است؛ داستانی که لحظه تولد آخرین حجت الهی را به تصویر می‌کشد و با نگاهی صمیمی و در عین حال ژرف، مخاطب را به سفری معنوی در میان روایت‌ها، نشانه‌ها و امید می‌برد. این اثر، نه فقط یک روایت تاریخی، بلکه دعوتی است برای بازخوانی معنای واقعی «امید»، «انتظار» و «پیوند انسان با حقیقت جاودان» در دل تاریخ و امروز.

این پویش با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و بررسی جایگاه امید و عدالت در زندگی فردی و اجتماعی برگزار می‌شود و فرصتی است برای کشف ابعاد تازه‌ای از نقش و پیام مهدویت در جهان کنونی. جوایز این دوره از پویش شامل کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس، انگشتر عقیق مبارک، بسته فرهنگی متبرک جمکران و جوایز ویژه دیگر می‌باشد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش و دریافت کتاب می‌توانند عدد 4 را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند.

کد مطلب 6742535
طاهره تهرانی

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