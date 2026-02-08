به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان صبح یکشنبه در مراسم افتتاح این پایگاه با اشاره به اهمیت پایگاه‌های بین‌شهری در کاهش تلفات جاده‌ای، گفت: به دلیل حوادث پرتکرار در محور ورودی استان از سمت همدان، ایجاد پایگاه وینسار یک ضرورت منطقه‌ای بود و در اولویت کاری هلال‌احمر قرار گرفت.

وی افزود: عملیات کلنگ‌زنی این پایگاه در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ انجام شد و از دی‌ماه ۱۴۰۳ فعالیت عملیاتی آن آغاز شد و اکنون آماده خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به هموطنان و حادثه‌دیدگان است.

جلالی با بیان اینکه پایگاه امدادی وینسار با هدف ارتقای سرعت و کیفیت خدمات در یکی از مسیرهای پرتردد راه‌اندازی شده است، ادامه داد: این پایگاه مجهز به خودروهای امدادی، تجهیزات لجستیکی، اداری و رفاهی است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان در پایان از خیرین و اهداکنندگان زمین، همچنین همکاری مجموعه هلال‌احمر و عوامل اجرایی پروژه قدردانی کرد.