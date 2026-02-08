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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

پایگاه امداد و نجات بین‌شهری وینسار در کردستان افتتاح شد

پایگاه امداد و نجات بین‌شهری وینسار در کردستان افتتاح شد

سنندج- همزمان با دهه مبارک فجر، پایگاه امداد و نجات بین‌شهری وینسار به منظور انجام خدمات امدادی شبانه‌روزی در مسیر پرتردد ورودی استان کردستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان صبح یکشنبه در مراسم افتتاح این پایگاه با اشاره به اهمیت پایگاه‌های بین‌شهری در کاهش تلفات جاده‌ای، گفت: به دلیل حوادث پرتکرار در محور ورودی استان از سمت همدان، ایجاد پایگاه وینسار یک ضرورت منطقه‌ای بود و در اولویت کاری هلال‌احمر قرار گرفت.

وی افزود: عملیات کلنگ‌زنی این پایگاه در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ انجام شد و از دی‌ماه ۱۴۰۳ فعالیت عملیاتی آن آغاز شد و اکنون آماده خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به هموطنان و حادثه‌دیدگان است.

جلالی با بیان اینکه پایگاه امدادی وینسار با هدف ارتقای سرعت و کیفیت خدمات در یکی از مسیرهای پرتردد راه‌اندازی شده است، ادامه داد: این پایگاه مجهز به خودروهای امدادی، تجهیزات لجستیکی، اداری و رفاهی است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان در پایان از خیرین و اهداکنندگان زمین، همچنین همکاری مجموعه هلال‌احمر و عوامل اجرایی پروژه قدردانی کرد.

کد مطلب 6742596

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