به گزارش خبرنگار مهر، برترینهای پژوهشگران، مدیران پژوهشی، نشریات علمی، قطبهای علمی، انجمنهای علمی، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد واحدهای فناور، فناوران، مدیران فناوری و طرحهای فناوری بعد از ظهر امروز در همایش تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر معرفی و تقدیر شدند.
عناوین برترینهای پژوهش و فناوری امسال در پی می آید:
پژوهشگران برتر گروه فنی و مهندسی
دکتر بهروز وحیدی/ دکتر محمدرضا طرقینژاد/ دکتر محمدحسن سعیدی/ دکتر محمدرضا رحیمپور
پژوهشگران برتر گروه علومپایه
دکتر خسرو خواجه/ دکتر علیاصغر انصافی/ دکتر بیژن دواز/ دکترعلیرضا مشفق/ دکتر مجتبی شمسیپور/ دکتر فرید مر
پژوهشگران برتر گروه علوم انسانی
دکتر مقصود امیری/ دکتر احمد خاتمی/ دکتر عباس طلوعی اشلقی/ دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی/ دکتر علیاکبر متکان
پژوهشگران برتر گروه کشاورزی و دامپزشکی
دکتر حجت احمدی/ دکتر محسن دانشمسگران/ دکتر قربانعلی نعمتزاده قراخیلی/ دکتر احمد عریان/ دکتر حسینعلی ابراهیمزاده موسوی
پژوهشگران برتر گروه هنر
دکتر محسن فیضی/ دکتر ابوالقاسم دادور
پژوهشگر برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی
نائره بشارتی
پژوهشگران برتر دانشگاه فنی و حرفهای
الیاس حدادی/ شهرام اسکندری/ احمد هدایت پناه شالدهی
مدیران پژوهشی برتر دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
دکتر پیام نجفی/ دکتر علیرضا زراسوندی/ دکتر قاسم رضانژاد بردجی/ دکتر شهرام یوسفیفر/ دکتر مهرداد مهری/ دکتر احد فرامرز قراملکی
مدیر پژوهشی برتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر اصغر عبادیفر/ دکتر حسین کیوانی
مدیر پژوهشی برتر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی
جناب آقای ابراهیم صادقیفر/ دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا/ جناب آقای حسن یگانه/ دکتر عبدالحمید رضوی/ جناب آقای حسن ولیبیگی/ دکتر حسین کلانتری خلیلآباد/ دکتر حسین گودرزی/ جناب آقای علیرضا صوفی
پژوهشگر برتر وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی
عباس علوی شاد/ دکتر علی یاران/ امیررضا سوری/ رامین بهزاد/ دکتر وحیده نگین/ دکتر احمد صلاحی/ دکتر سعید هاشمی طباطبائی/ دکتر مجید آزادی/ مجید جمال امیری/ علی جعفری / دکتر احمد اسماعیلزاده/ دکتر مهدی محبعلی/ دکتر علی اکبر حقدوست/ دکتر محمدحسین قهرمانی/ دکتر اصغر آقامحمدی/ حمید امینی/ دکتر هادی شیرزاد/ تهمینه باهری اسلامی/ دکتر سیدسعید پور راد/ دکتر عبدالحمید شوشتری/ دکتر مریم شاهحسینی/ حبیب اله اصغری/ دکتر قدسی احقر/ دکتر عابد بدریان/ دکتر احمد ضابطی/ دکتر اسماعیل سعدیپور
نشریات علمی برتر
نشریه برتر در زمینه علوم انسانی: نشریه علمی مدیریت فناوری اطلاعات
نشریه برتر در زمینه فنی و مهندسی: نشریه علمی مهندسی برق و الکترونیک ایران
نشریه برتر در زمینه کشاورزی: نشریه علمی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
نشریه برتر در زمینه علوم پایه: نشریه علمی محیط شناسی
نشریه برتر بینالمللی: نشریه علمی The Iranian Journal Of Botany
قطب های علمی برتر
قطب علمی برتر در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی: قطب علمی مدیریت پایدار حوزههای آبخیز - دانشگاه تهران
قطب علمی برتر در زمینه دامپزشکی: قطب علمی مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزادان دامهای نشخوارکننده - دانشگاه فردوسی مشهد
قطب علمی برتر در زمینه فنی و مهندسی: قطب علمی مواد نانوساختار؛ فرآوری وکاربردها - دانشگاه صنعتی شریف
قطب علمی برتر در زمینه علوم پایه: قطب علمی سامانههای پیچیده و ماده چگال - دانشگاه صنعتی شریف
قطب علمی برتر در زمینه علوم انسانی و هنر: قطب علمی خانواده ایرانی و اسلامی - دانشگاه شهید بهشتی
قطب علمی برتر در زمینه فنی و مهندسی: قطب علمی نانو الکترونیک - دانشگاه تهران
انجمنهای علمی تخصصی برتر
انجمن برتر در زمینه کشاورزی : انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
انجمن برتر در زمینه بین رشتهای : انجمن نانو فناوری ایران
انجمن برتر در زمینه علوم انسانی : انجمن روانشناسی ایران
انجمنهای برتر در زمینه فنی و مهندسی : انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران / انجمن مهندسی کنترل و ابزاردقیق ایران
انجمن برتر در زمینه علوم پایه : انجمن زیست شناسی ایران
پارک علم و فناوری برتر
پارک علم و فناوری استان گیلان
مراکز رشد فناوری برتر
مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان رضوی/ مرکز رشد واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
واحدهای فناور برتر
شرکت نانو واحد صنعت پرشیا/ شرکت کاوش صنعت توس/ شرکت صنعتی گرین برق
فناوران برتر
مهندس سعید راشدی/ دکتر سیدعلی حسینی تفرشی/ دکتر پرویز پروین
مدیران برتر فناوری
دکتر احمد فاضلزاده/ دکتر کمالالدین قرنجیک/ دکتر جلیل خاوندکار
طرحهای فناوری برتر
شرکت مهندسین مشاور ساب مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان/ شرکت آریا طب فیروز مستقر در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران/ شرکت شیدا توین ابتکار مستقر در پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
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