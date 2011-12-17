به گزارش خبرنگار مهر، برترین‌های پژوهشگران، مدیران پژوهشی، نشریات علمی، قطب‌های علمی، انجمن‌های علمی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد واحدهای فناور، فناوران، مدیران فناوری و طرح‌های فناوری بعد از ظهر امروز در همایش تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر معرفی و تقدیر شدند.

عناوین برترین‌های پژوهش و فناوری امسال در پی می آید:

پژوهشگران برتر گروه فنی و مهندسی

دکتر بهروز وحیدی/ دکتر محمدرضا طرقی‌نژاد/ دکتر محمدحسن سعیدی/ دکتر محمدرضا رحیم‌پور

پژوهشگران برتر گروه علوم‌پایه

دکتر خسرو خواجه/ دکتر علی‌اصغر انصافی/ دکتر بیژن دواز/ دکترعلیرضا مشفق/ دکتر مجتبی شمسی‌پور/ دکتر فرید مر

پژوهشگران برتر گروه علوم انسانی

دکتر مقصود امیری/ دکتر احمد خاتمی/ دکتر عباس طلوعی اشلقی/ دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی/ دکتر علی‌اکبر متکان

پژوهشگران برتر گروه کشاورزی و دامپزشکی

دکتر حجت احمدی/ دکتر محسن دانش‌مسگران/ دکتر قربانعلی نعمت‌زاده قراخیلی/ دکتر احمد عریان/ دکتر حسینعلی ابراهیم‌زاده موسوی

پژوهشگران برتر گروه هنر

دکتر محسن فیضی/ دکتر ابوالقاسم دادور

پژوهشگر برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی

نائره بشارتی

پژوهشگران برتر دانشگاه فنی و حرفه‌ای

الیاس حدادی/ شهرام اسکندری/ احمد هدایت پناه شالدهی

مدیران پژوهشی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی

دکتر پیام نجفی/ دکتر علیرضا زراسوندی/ دکتر قاسم رضان‍ژاد بردجی/ دکتر شهرام یوسفی‌فر/ دکتر مهرداد مهری/ دکتر احد فرامرز قراملکی

مدیر پژوهشی برتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر اصغر عبادی‌فر/ دکتر حسین کیوانی

مدیر پژوهشی برتر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی

جناب آقای ابراهیم صادقی‌فر/ دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا/ جناب آقای حسن یگانه/ دکتر عبدالحمید رضوی/ جناب آقای حسن ولی‌بیگی/ دکتر حسین کلانتری خلیل‌آباد/ دکتر حسین گودرزی/ جناب آقای علیرضا صوفی

پژوهشگر برتر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی

عباس علوی شاد/ دکتر علی یاران/ امیررضا سوری/ رامین بهزاد/ دکتر وحیده نگین/ دکتر احمد صلاحی/ دکتر سعید هاشمی طباطبائی/ دکتر مجید آزادی/ مجید جمال امیری/ علی جعفری / دکتر احمد اسماعیل‌زاده/ دکتر مهدی محبعلی/ دکتر علی اکبر حقدوست/ دکتر محمدحسین قهرمانی/ دکتر اصغر آقامحمدی/ حمید امینی/ دکتر هادی شیرزاد/ تهمینه باهری اسلامی/ دکتر سیدسعید پور راد/ دکتر عبدالحمید شوشتری/ دکتر مریم شاه‌حسینی/ حبیب اله اصغری/ دکتر قدسی احقر/ دکتر عابد بدریان/ دکتر احمد ضابطی/ دکتر اسماعیل سعدی‌پور

نشریات علمی برتر

نشریه برتر در زمینه علوم انسانی: نشریه علمی مدیریت فناوری اطلاعات

نشریه برتر در زمینه فنی و مهندسی: نشریه علمی مهندسی برق و الکترونیک ایران

نشریه برتر در زمینه کشاورزی: نشریه علمی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران

نشریه برتر در زمینه علوم پایه: نشریه علمی محیط شناسی

نشریه برتر بین‌المللی: نشریه علمی The Iranian Journal Of Botany



قطب های علمی برتر

قطب علمی برتر در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی: قطب علمی مدیریت پایدار حوزه‌های آبخیز - دانشگاه تهران

قطب علمی برتر در زمینه دامپزشکی: قطب علمی مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزادان دام‌های نشخوارکننده - دانشگاه فردوسی مشهد

قطب علمی برتر در زمینه فنی و مهندسی: قطب علمی مواد نانوساختار؛ فرآوری وکاربردها - دانشگاه صنعتی شریف

قطب علمی برتر در زمینه علوم پایه: قطب علمی سامانه‌های پیچیده و ماده چگال - دانشگاه صنعتی شریف

قطب علمی برتر در زمینه علوم انسانی و هنر: قطب علمی خانواده ایرانی و اسلامی - دانشگاه شهید بهشتی

قطب علمی برتر در زمینه فنی و مهندسی: قطب علمی نانو الکترونیک - دانشگاه تهران

انجمن‌های علمی تخصصی برتر

انجمن برتر در زمینه کشاورزی : انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

انجمن برتر در زمینه بین رشته‌ای : انجمن نانو فناوری ایران

انجمن برتر در زمینه علوم انسانی : انجمن روانشناسی ایران

انجمنهای برتر در زمینه فنی و مهندسی : انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران / انجمن مهندسی کنترل و ابزاردقیق ایران

انجمن برتر در زمینه علوم پایه : انجمن زیست شناسی ایران

پارک علم و فناوری برتر

پارک علم و فناوری استان گیلان

مراکز رشد فناوری برتر

مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان رضوی/ مرکز رشد واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

واحدهای فناور برتر

شرکت نانو واحد صنعت پرشیا/ شرکت کاوش صنعت توس/ شرکت صنعتی گرین برق

فناوران برتر

مهندس سعید راشدی/ دکتر سیدعلی حسینی تفرشی/ دکتر پرویز پروین

مدیران برتر فناوری

دکتر احمد فاضل‌زاده/ دکتر کمال‌الدین قرنجیک/ دکتر جلیل خاوندکار

طرح‌های فناوری برتر

شرکت مهندسین مشاور ساب مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان/ شرکت آریا طب فیروز مستقر در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران/ شرکت شیدا توین ابتکار مستقر در پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی