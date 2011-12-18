خانه تاریخی محتشم شیراز در دست مرمت است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس در طول سالیان اخیر مرمت این بنای تاریخی را همچنان در دستور کار داشته و امسال نیز این خانه ارزشمند تاریخی در سه بخش ابنیه و تزئینات گچ بری و تزئینات چوبی در دست مرمت قرار دارد که این عملیات اندک اندک رو به پایان است.

عبدالرضا نصیری معاون میراث فرهنگی فارس دراین خصوص گفت: احیای کف فرش حیات، مرمت کف، بدنه و سقف اتاقهای طبقه همکف و طبقه اول و ایوان و نیز مرمت گچ بری بدنه و سقفهای چوبی منقوش طبقه اول از عمارت ضلع غربی بنا انجام گرفت.

وی تعویض سقف چوبی فرسوده و فاقد استحکام و احیای مجدد آن را از دیگر اقدامات بیان داشت و گفت: در بخش ضلع شمالی بنا نیز براساس طرح، بخشهای فرسوده و فاقد استحکام مرمت و بازسازی شد.

معاون میراث فرهنگی فارس گفت: یکی از بخشهای پروژه مرمت قاب معقلی کاشی و آجری جرزهای طرفین عمارت ضلع غربی بود که با ظرافت و حساسیت این کار نیزدر حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه در صورت تأمین اعتبار لازم در سال جاری مرمت کامل بنا به پایان خواهد رسید، گفت: ساخت و مرمت دربهای چوبی بنا نیز فاز دیگری از این پروژه بوده که درحال انجام است.

عملیات مرمت خانه محتشم در دو قالب پیمانی و امانی با اختصاص اعتباری بالغ بر یک هزار و 800 میلیون ریال از محل اعتبارات سال 89صورت گرفته است.

خانه تاریخی محتشم که روبه روی بنای تاریخی دیوانخانه کریمخانی درخیابان 22 بهمن ودرنزدیکی ارگ کریمخانی قرارگرفته یکی از قدیمی ترین خانه های تاریخی در شهر شیراز به شمار می رود محور تقارن بنا به صورت شرقی و غربی است.

درمقایسه این بنا با تعدادی از بناهای دوران زندیه وقاجاریه تشابه گره کاریهای موجود در ارسیها وپنجره با ارگ کریمخانی کاملأمشهوداست.

ورودی ساختمان ازطریق راهرویی به طول هفت متر با دیوارهای آجری امکان پذیر می شود. در کنار این راهرو ودر جوار ضلع شرقی تزئین کاشی هفت رنگ از زیبایی خاصی برخوردار است. در ضلع غربی نیز یک ایوان با دوستون سنگی وسقف چوبی نقاشی شده خودنمایی می کند و ارسیهایی که به ایوان بازمی شوند مزین به تزئینات چوبی بسیار ظریف وآینه کاری هستند.

این ایوان که به آن شاه نشین می گفته اند با گچ بریهای زیبایی تزئین شده که نظر هربینده ای رابه خود جلب می کند وضلع جنوبی بنا دیواری مزین به طاقنماست.

حیاط مصفای این بنای تاریخی حالت یک باغ کوچک رادارد که در وسط آن دوحوض سنگی ساخته اند، در وسط حوض که به صورت شرقی -غربی طراحی شده چند فواره سنگی وجود دارد.

حجاریها و نقوش برجسته گل وبوته وتصاویر حیوانات برروی سنگهای ازاره که ازجنس گندمک است، سقفهای چوبی نقاشی شده بارنگهای زنده ونقوش ظریف ومتنوع ایوانها وطاق های گچ بری شده، کاشیکاری، آینه کاری وگره چینی روی ارسیها ودرکهای چوبی ازجمله تزئینات این بنای تاریخی هستند.

خانه محتشم با توجه به ارزشهای فوق العاده معماری وتاریخی در سال 1356 (ه.ش) وبه شماره 1557 در فهرست آثار ملی کشور جای گرفت. این خانه تاریخی تحت حفاظت وصیانت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری فارس قراردارد.