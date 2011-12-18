دوره های آموزشی تخصصی تلاوت در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی یار احمدی در حاشیه سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی بر نیاز برگزیدگان مسابقات قرآنی برای آموزش‌های تخصصی تاکید کرد و اظهار داشت: سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از دوم تا هفدهم دی ماه سال جاری اقدام به برگزاری دوره‌های ویژه‌ تخصصی با حضور اساتید مطرح کشور در حوزه تلاوت در مشهد می کند.

وی عنوان کرد: خراسان رضوی در حوزه تلاوت قرآن و به ویژه در رشته قرائت یکی از استان‌های برتر کشور است و می‌توان این استان را یکی از ذخایر تلاوت قرآن کشور دانست.

وی سطح تلاوت قاریان و حافظان در این دوره از مسابقات قرآن کریم استان را بالا دانست و افزود: سطح تلاوت قرآن کریم این استان برابر با دو استان تهران و اصفهان است و اگر به طور خاص به مسابقات قرآن کریم بین المللی نگاه کنیم می‌توانیم افراد نخبه و قاریان بسیاری را از این استان در مسابقات ببینیم.

وی وجود استاد راهنما در حاشیه اجرای مسابقات قرآن کریم را راهی مناسب در بهبود سطح کیفیت شرکت کنندگان دانست و بیان کرد: هم اکنون در سطح کشور شاهد برگزاری جلسات خیلی خوبی از سوی اساتید و پیشکسوتان قرآنی در سطح استان‌ها هستیم.

وی افزود: نفرات اول تا سوم مسابقات قرآن کریم اوقاف و امور خیریه کشور به عنوان نخبه سطح دو شناخته و مشمول حمایت های ویژه‌ای از جمله تحصیل رایگان و امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر می‌شوند و برگزیدگان مسابقات بین المللی نخبه سطح یک شناخته و از آنان نیز حمایت‌های ویژه‌ای به عمل می‌آید.

مدیرکل دفتر آموزش و مسابقات قرآن کریم اوقاف و امور خیریه کشور با اعتراف بر کمی تسهیلات برای برگزیدگان مسابقات قرآنی در کشور، بیان کرد: امکانات ارائه شده برای برگزیدگان قرآنی به مراتب از دیگر رشته‌های علمی و ورزشی پایین‌تر است و این موضوع نیاز به حمایت مسئولان دارد.

وی توجه به گسترش قرآن در جامعه را یک تکلیف برای همه مسئولان کشور خواهد و افزود: با برنامه ریزی چند ساله و نیز توجهات مقام معظم رهبری که نسبت به موضع گسترش تلاوت قرآن کریم عنایت ویژه ای داشته اند و با همت موسسات و حافظان و قاریان کشور در افق چند ساله شاهد افزایش تعداد حافظان و قاریان قرآن کریم در کشور باشیم.