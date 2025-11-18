تلاوت تدبری قرآن، قرائت ایده آل است؛قاریان نغمه گرایانه تلاوت می کنند

غلامرضا شاه میوه استاد پیشکسوت آموزش قرآن کریم و داور ادوار مسابقات قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه چه راهکارهایی برای بالا آمدن سطح تلاوت ما به لحاظ فنی وجود دارد، اظهار داشت: مهمترین مسئله آموزش است. به هر حال وقتی که ما در حوزه آموزش سرمایهگذاری کنیم نتیجه این آموزشها در مسابقات خودش را نشان میدهد. بعضی از قاریان هستند که امکانات بهتری به لحاظ آموزشی در اختیارشان قرار دارد و استانهایی برخوردار هستند جلسات قرآن و هم اساتید تراز اول نیز در این استانها برای همگان قرار دارد. میتوانند سرویس بهتری از نظر آموزشی دریافت کنند ولی برخی از استانها متأسفانه محروم اند و از این حیث باید برای اینها تمهیداتی اندیشیده شود.
تأکید بر آموزش برای ارتقای کیفیت
شاه میوه با طرح پیشنهادی برای مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: من پیشنهادم به سازمان اوقاف این است که قبل از برگزاری مسابقات در سطح استانها اساتید تراز اول را اعزام کرده و یک کارگاه آموزشی پیش از شروع مسابقات برای شرکت کنندگان گذاشته شود تا اشکالاتی که آنها از آن اطلاع و آگاهی ندارند برطرف شود. این دوره آموزشی باعث میشود که اشکالات در خود ظهور و بروز پیدا نکند و در مرحله کشوری ما شاهد تلاوتهای با کیفیتتری باشیم این پیشنهادی است که من سالها قبلم دادم منتها شاید به لحاظ امکانات و شاید مسائل حالا شاید مالی هنوز محقق نشده است.
شاه میوه گفت: قاریان بعضی از استانها هم هستند که خودشان در واقع به استانهای برخوردار میروند و از محضر اساتید به نام و پیشکسوت بهره میبرند.البته من فکر میکنم این امکان برای همه نباشد ولی تا جایی که افراد بتوانند از اساتید بهتری استفاده کنند قطعاً در رشد آنها تأثیر بیشتری خواهد داشت.
شاه میوه در خصوص روند طی شده در طی سالیان در پرورش قاریان گفت: نظرات مختلفی در این حوزه داریم. ببینید در حال حاضر اساتیدی هستند که معتقدند که تلاوت ما نسبت به سالهای گذشته دچار افت شده ولی من شخصاً چنین اعتقادی ندارم. دلیل این امر این است که ما قاریانی در سطح بین المللی داریم که از آنها در کشورهای مختلف بسیار استقبال میشود. در گذشته شاید تنها یکی دو چهره بین المللی داشتیم اما در حال حاضر در حدود ۱۲ قاری مطرح بین المللی داریم که در سطح کشورهای دنیا تلاوت میکنند و دعوت میشوند که این امر نشان دهنده رشد تلاوت ایران است. یعنی همانطور که قرای مصری به کشورهای اسلامی جهت تلاوت دعوت میشوند قاریان ما همان به اندازه دعوت شده و استقبال خوبی هم در کشورهای مختلف جهان از این قاریان میشود که نشان دهنده رشد تلاوت کشور است. اما مسئلهای که وجود دارد مسابقات در واقع ملاک خوبی برای ارزیابی رشد تلاوت نیست در حالی که یکی از ابزارها هست. در مجموع تلاوتهای مجلسی ماست که نشان دهنده رشد یا عدم رشد بوده که میبینیم تلاوت کشور نسبت به ۲۰ سال گذشته پیشرفت داشته است.
برخی از قاریان ما بیشتر نغمه گرایانه و ردیف گرایانه تلاوت میکنند
این استاد پیشکسوت قرآنی در خصوص اهمیت تلاوت تدبری گفت: تلاوت تدبری یعنی تلاوت معنا گرایانه یعنی قاری خواندن خودش را با مفاهیم قرآنی ارتباط دهد. این مستلزم این است که اولاً آگاهی از ترجمه قرآن داشته باشد و حداقل آن آیاتی که در محافل و مجالس تلاوت میشود را با تفسیر و معنای آن آشنا باشند. سعی کنند لحن خودشان را بر اساس مفاهیم معنایی آن آیه چینش کنند. در حالی که ما میبینیم که برخی از قاریان ما بیشتر نغمه گرایانه و ردیف گرایانه تلاوت میکنند. یعنی الحانی که در ذهنشان جای گرفته را در محافل اجرا میکنند بدون اینکه توجهی به معنا داشته باشد. چه خوب است که این نوع تلاوت هم در کشور ما رواج پیدا کند و قاریان ما بر اساس مفاهیم تلاوت کنند. این البته ایده آل یک تلاوت است و حتی در خود قاریان مصری هم ما تعداد انگشت شماری را داریم که تلاوتشان معنا گرایانه قلمداد میشود. به هر حال این به عنوان یک نقطه هدف باید سرلوحه کار قاریان ما قرار بگیرد.
