جزایر ناز؛ عجایب هفتگانه قشم/ عبور در دریا با پای پیاده

به گزارش خبرنگار مهر، جزایر ناز در 22 کیلومتری شهر قشم تنها محلی است که با پای پیاده و یا با خودروی شخصی می توان تا فاصله یک کیلومتری داخل آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس را پیمود و از این شرایط ویژه به عنوان یکی از جاذبه های مهم گردشگری قشم، بهره و لذت کافی برد.

جزایر ناز با حدود سه هکتار وسعت به دلیل مسطح بودن، با توجه به دیواره های صخره ای پنج تا 10 متری خود و به دلیل نداشتن ساحل شنی، در هنگام جزر آب و به هنگامی که پسروی آب دریا کامل می شود، با ایجاد باریکه ای از خشکی به ساحل قشم متصل می شود.

هرچند زمان این اتفاق کوتاه است، اما در همین مدت مسافران با ورود به جزایر ناز می توانند از بلندای آن، تنگه هرمز، جزیره لارک و همه زیباییهای عالم خلقت را از دل پهنه آبی خلیج فارس نظاره و خدا را از بابت همه نعمت هایش ستایش کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از جزایر ناز به عنوان یک سایت ویژه گردشگری منحصر بفرد به ویژه برای کسانی که برای نخستین بار این پدیده شگفت طبیعی را از نزدیک تماشا می کنند، نام برد.

تورج امانی معتقد است: عبور در دریا با پای پیاده و یا با خودرو شخصی به مثابه یک آرزو می ماند که در جزیره قشم هر روز محقق می شود و شماری از دوستداران طبیعت از این فرصت بهره می برند.

به گفته وی، آرامش و زیبایی جزایر ناز از یک سوو وجود صدفها و مرجانهایی که در طرح ها و رنگ های مختلف و متنوع در اطراف این جزایر دیده می شوند نیز از سوی دیگر بر زیبایی این سایت منحصر بفرد گردشگری در قشم افزوده است.

جزیره قشم از نیمه دوم هر سال شاهد ورود انبوه مسافرانی است که از اقصی نقاط میهن اسلامی و کشورهای خارجی برای دیدن شگفتیهای عالم خلقت به جنوبی ترین نقطه ایران اسلامی سفر می کنند.

جزر آب دریا در جزایر ناز، شرایط ویژه ای برای حرکت با پای پیاده و یا خودرو مهمانانی که با اشتیاق تماشای جاذبه های جزیره قشم به این منطقه سفر کرده اند، فراهم می کند.

با بالا آمدن آب دریا و ایجاد شرایط مد، مهمانان جزایر ناز خود را در پهنه ای از آب دریا بدون وجود جاده ای برای خروج از آن گرفتار می بینند که بدون نگرانی از این شرایط تا جزر مجدد آب به تماشای قسمتهای مختلف جزایر ناز و همه زیبایی هایی که در آن است، می نشینند.

شماری از مردم نیز از کنار جاده ساحل جنوبی در یک کیلومتری جزایر ناز از ویژگی های زیبای این سایت و گردشگرانی که با خودرو در میان آبهای نیلگون خلیج فارس قرار دارند، عکس و فیلم تهیه می کنند.

وجود سایتهای بکر و منحصر بفرد برای غواصی در محدوده جزایر ناز بر اشتیاق دیدار از این منطقه می افزاید.

جزیره قشم با هزار و 500 کیلومتر مربع وسعت به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس در جنوب ایران با داشتن سایت های ویژه گردشگری از جمله جزایر ناز، طولانی ترین غار نمکی جهان، جنگلهای دریایی حرا، دلفین های بازیگوش هنگام، دره ستاره ها، تنگه چاهکوه، سایت تخم گذاری لاک پشت ها، پرندگان زیبای بومی و مهاجر، غارهای خوربس، قلعه پرتغالی ها، چاههای تلا، بادگیرهای زیبای بندرلافت و سواحل منحصر بفرد آن محل مناسبی برای دوستداران و عاشقان طبیعت به شمار می رود.