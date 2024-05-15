به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در یک نشست خبری اعلام کرد: ژان پیر لاکروا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به کابل پایتخت افغانستان سفر می کند.

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد هدف از سفر ژان پیر لاکروا به افغانستان را افزایش آگاهی در مورد خطرات مهمات منفجر نشده عنوان کرد.

به گزارش رسانه‌ های افغانستان، هدف دیگر سفر این مقام سازمان ملل متحد به افغانستان، گفتگو درباره سومین نشست دوحه است که قرار است در ژوئن سال جاری با مقامات طالبان برگزار شود.

در ۱۸ تا ۱۹ فوریه ۲۰۲۴، دبیرکل سازمان ملل متحد دومین کنفرانس افغانستان را در دوحه قطر برگزار کرد. نمایندگانی از ۲۵ کشور، سازمان های بین المللی، جامعه مدنی افغانستان و گروه‌ های زنان با هدف تلاش‌ هایی برای صلح فراگیر شرکت کردند.

در ماه می سال ۲۰۲۳، سازمان ملل متحد اولین کنفرانس افغانستان را بدون مشارکت طالبان در دوحه برگزار کرد. علی‌رغم دعوت از طالبان برای کنفرانس دوم، آنها این پیشنهاد را رد کردند و خواستار تحویل کرسی نمایندگی سازمان ملل شدند که دبیرکل آن را غیرقابل قبول دانست.