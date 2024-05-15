به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات گفت: بر اثر وقوع سیل در استان خراسان رضوی طی امروز چهارشنبه شهرهای تربت جام، درگز، نیشابور، مشهد، فیروزه، خواف، فریمان و بینالود متأثر از این پدیده جوی شده‌اند.

وی در ادامه بیان کرد: تاکنون ١٢ نفر بر اثر وقوع سیل مفقود شده‌اند. آب تجمع شده در ٥٠ باب منزل مسکونی تخلیه و به ۲۳۱ نفر امدادرسانی شده است.

رئیس سازمان امداد و نجات گفت: هلال احمر در حال حاضر اقدام به توزیع اقلام بهداشتی و زیستی در بین متاثران از سیل در شهرستان‌های استان خراسان رضوی کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۲ تیم عملیاتی به استمداد ٢٣ خودرو عملیاتی در حال امدادرسانی به متاثران از سیل هستند.