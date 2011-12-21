مخالفت منافقین با یک پیشنهاد/ برای همیشه به حضورشان پایان خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "نوری المالکی" امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: حضور منافقین در خاک عراق نقض حاکمیت آن است و آنها آنگونه که گفته می شود یک اردوگاه در اختیار ندارند، بلکه یک شهر عراقی را اشغال کرده اند.

وی افزود: کشورهای آمریکایی و اروپایی و برخی کشورهای منطقه منافقین را تروریست می دانند و حضور آنها در عراق با قانون اساسی که مخالف حضور سازمانهای تروریستی و غیر تروریستی است، مغایرت دارد که این مسئله درباره حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) و "پژاک" صادق است، زیرا مخل امنیت کشورهای دیگر هستند.

نخست وزیر عراق در ادامه انتقادهای خود از حضور غیرقانونی گروهک منافقین و جوسازی علیه دولت عراق به سبب تلاش برای اعمال حاکمیت خود بر تمام کشور از جمله مکانی که منافقین اشغال کرده اند، گفت : به دولت عراق اجازه نمی دهند وارد اردوگاه اشرف و از اوضاع داخلی آن آگاه شود، در حالی که چنین موضوعی در تمام کشورهای اروپایی وجود ندارد.

وی بیان کرد: این گروهک باید بر اساس تصمیم دولت عراق تا پایان سال میلادی جاری خارج شوند، ولی "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل از ما خواسته است که خروج آنها را شش ماه که از ماه نوامبر گذشته آغاز می شود به تعویق بیندازیم.



مالکی گفت: دولت عراق با این درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد به این شرط موافقت کرده است که سازمان ملل تعهد دهد نیمی از اعضای این گروهک را طی شش ماه از عراق خارج کند و سازمان ملل با این موضوع موافقت کرده است و نماینده این سازمان، پیگیری این مسئله را به عهده گرفت.

وی اظهار داشت : منافقین(با این پیشنهاد) مخالفت کردند و کانالهایی حفر کردند و در آن سوخت ریختند تا آن را به آتش بکشند، همچنین مارش نظامی هم نواختند و طوری عمل می کنند که گویی در کشور خود هستند.

نخست وزیر عراق افزود: موضوع به سازمان ملل سپرده شده است و ما قصد نداریم که آنها را به ایران تحویل بدهیم، آنها را بکشیم یا گرسنه نگه داریم، اما به هر حال وجودشان غیرقانونی است و باید برای همیشه به حضورشان پایان دهیم.

شایان ذکر است که سازمان ملل متحد در ششم دسامبر جاری از دولت عراق خواست که زمان تخلیه اردوگاه عراق جدید(اشرف سابق)در استان دیالی را تمدید کند تا فرصتی برای توافق و راه حل وجود داشته باشد.