مهران دوستی، گوینده درباره برگزاری جشنواره جوانه به خبرنگار مهر گفت: برگزاری این جشنواره خیلی می‌تواند موثر باشد، چرا که اولین فرصت برای افرادی است که به کار رادیو علاقمند هستند و دوست دارند به این عرصه وارد شوند.

وی در ادامه اشاره کرد: اگر کسی می خواهد در کارش موفق باشد، پیش از هر چیز باید این نکته را مد نظر داشته باشد که مطالعه اولین گام برای رسیدن به هدف است و بعد هم باید برنامه‌های رادیو را دنبال کنند و با آنها ارتباط داشته باشند.

این گوینده اشاره کرد: من حتی در کلاس‌های خودم هم به کارآموزان توصیه کردم که در این جشنواره شرکت کنند. خوشبختانه استقبال از این جشنواره نیز بسیار خوب بوده است و من بیش از 100 اثر را از کارآموزان خود دریافت کرده‌ام.

دوستی جشنواره را فرصت مناسبی برای سنجش توانایی جوانان عنوان کرد و از جوانان خواست این فرصت را از دست ندهند.

دوستی سال‌هاست در رادیو در حرفه گویندگی مشغول است. هم اکنون برنامه "کافه رادیو" نیز با صدای او بر روی آنتن شبکه جوان قرار دارد