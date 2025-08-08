مردم به رادیو وفادار هستند؛ در ۱۱۸ هم سعی کردم خلاق باشم

مریم واعظ پور که ۳۷ سال تجربه گویندگی دارد و بیشتر با شعرخوانی شناخته می شود، درباره سبک های مختلف کاری به خبرنگار مهر بیان کرد: یک گوینده باید در همه برنامه ها بتواند اجرا داشته باشد، من هم در برنامه های علمی و سیاسی گویندگی کردم اما با وجود اجرای برنامه های متنوع علاقه اصلی ام، حوزه ادب و عرفان است.

وی درباره ضرورت های اولیه گویندگی عنوان کرد: صدای خوب، تکنیک و مطالعه از ضروریات یک گوینده موفق است. من به توانمندسازی و دانش و مهارت و اطلاعات عمومی برای گویندگان اعتقاد ویژه دارم. یک گوینده باید آنقدر توانمند باشد که بتواند همه نوع برنامه‌ای را اجرا کند اما مهم این است در هر اجرا مطالعه کافی داشته باشد.

واعظ پور تصریح کرد: البته تخصص من برنامه‌های فلسفی، عرفانی و ادبی است اما در دیگر برنامه های سیاسی و علمی هم گویندگی کرده ام و در عین حال هربار پشت میکروفن می نشینم همانند روزهای اول همه توجه و دقتم را به برنامه می دهم.



وی درباره حضور صداهای جدید در رادیو اظهار کرد: هر زمان که به رادیو می آیم همه تلاشم همنشینی و هم‌صحبتی با جوانان است. ما صداهای جدید و خوبی داریم که اگر خوب پرورش یابند می توانند آینده خوبی داشته باشند؛ از طرفی من خودم هنوز خودم را بی نیاز از آموزش و مطالعه نمی دانم و در همه حال در پی یادگیری هستم. به همه دوستان و عزیزان هم همین توصیه را دارم که همیشه در طلب باشند و خودشان را بی نیاز از دانستن ندانند.

واعظ پور در پاسخ به اینکه فکر می کند چقدر مردم رادیو گوش می کنند؟ بیان کرد: با وجود رسانه های متعددی بازهم نمی توان قدرت جذب و صمیمیت این رسانه گرم را انکار کرد و هنوز مخاطبان خودش را دارد. در بسیاری از برنامه ها واقعا پیامک ها و تماس هایی که داریم نشان می دهد شنوندگان هنوز به رادیو وفادار هستند، پیر و جوان هم ندارد و فرقی نمی‌کند. من خیلی از جوان‌ها را دیده‌ام که ترجیح می‌دهند رادیو گوش کنند تا اینکه تلویزیون تماشا کنند یا اینکه وقتی در ماشین نشسته‌اند، ترجیح می‌دهند رادیو را بشنوند تا اینکه موسیقی گوش کنند.

وی اضافه کرد: بسیاری افراد اولین اخبار را از رادیو دریافت می کنند و این رسانه هنوز به عنوان منبع و مرجع معتبر برای مردم قابل اطمینان است، از طرفی در این سال ها تجربه نشان داده مردم برنامه های فاخر موسیقی را دوست دارند و برای شنیدن آن ساعت پخش و موج رادیو را فراموش نمی کنند.

واعظ‌پور در پایان با اشاره به فعالیت دخترش در رادیو نیز گفت: دخترم نسیم رفیعی را بسیاری با صدای اپراتور تلفن همراه یعنی «مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد» می شناسند. من‌خودم هم گوینده ۱۱۸ بودم و خب تلاش کردم از همه خلاقیت‌های گویندگی استفاده کنم تا آنها که منتظر می‌مانند تا به اپراتور وصل شوند، احساس خوبی داشته باشند، دخترم هم که گوینده اپراتور تلفن همراه شد به این مساله توجه داشت، بیشتر همکاران و برخی مردم می‌دانند که من مادر نسیم رفیعی گوینده رادیو و صداپیشه تیزرهای تبلیغاتی هستم. هرچند دخترم به عنوان دوبلور، در دوبله تعداد زیادی از فیلم ها و پویانمایی های خارجی هم حضور داشته است.