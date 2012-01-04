آخرین مهلت تکمیل پرونده وانت بارها برای گازسوز شدن در شهریار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمّدرضا مولوی فر با اعلام این خبر اظهار داشت: وانت بارهایی که در سازمان تاکسیرانی اندیشه تشکیل پرونده داده اند، باید تا پایان دی ماه پرونده خود را تکمیل کنند.

وی افزود: در راستای اجرای مصوبات دولت و طرح دوگانه سوز کردن خودروهای وانت بار با عمر کمتر از 10 سال که در سامانه سازمان تاکسیرانی اندیشه تشکیل پرونده داده اند، برای تکمیل پرونده و معرفی به نمایندگی های مجاز و نصب تجهیزات گاز، به این سازمان مراجعه کنند.

این مسئول عنوان کرد: سازمان تاکسیرانی شهر اندیشه، حدود شش ماه قبل نیز جهت ساماندهی وانت های بار، فراخوانی را منتشر کرد که در این زمینه اکثر رانندگان وانت بار تشکیل پرونده دادند.

مولوی فر ادامه داد: این طرح فقط تا پایان دی ماه سال جاری اعتبار دارد و در صورت عدم ثبت نام و یا مراجعه پس از تاریخ مذکور، دیگر یارانه ای تعلق نمی گیرد.