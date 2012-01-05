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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۹

یزدانی به مهر خبر داد:

آموزش رایگان صنایع دستی در شهرستان دامغان

آموزش رایگان صنایع دستی در شهرستان دامغان

دامغان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان از برگزاری دوره های آموزش رایگان صنایع دستی در دامغان خبر داد.

حمید یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این دوره های آموزشی، هنرهای دستی بومی مناطق مختلف دامغان به هنر جویان آموزش داده می شود.

وی افزود: آموزش هنرهای دستی از جمله پارچه قلمکار،گلیم بافی،جاجیم بافی،معرق وسوزن دوزی در دستور کار اداره میراث فرهنگی دامغان قرار دارد.

یزدانی با اشاره به اینکه هنر معرق و منبت در بخش امیریه، گلیم وجاجیم بافی درمنطقه تودروار، دیباج وکلاته ، سوزن دوزی دردیباج و پارچه قکمکار درشهرستان دامغان در گذشته رواج داشته و از این پس نیز آموزش داده می شود، گفت: دوره های آموزشی در ساختمان شماره 2 اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دامغان، شهرامیریه و کلاته رودبار برگزار می شود.

وی با بیان اینکه کار ثبت نام از هنرجویان در حال انجام است، گفت: در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد هنرجویان، این دوره ها با حضور مربیان مجرب برگزار می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان تاکید کرد: آموزش هنرهای دستی باعث رونق گرفتن و معرفی صنایع دستی ،توسعه صنعت گردشگری و صنایع دستی،جلوگیری از منسوخ شدن هنرهای دستی و اشتغالزای می شود.

کد مطلب 1501978

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