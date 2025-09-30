  1. استانها
۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۲

برپایی نمایشگاه پاییزه دامغان با حضور ۸۰ غرفه‌دار از سراسر کشور

دامغان- در نمایشگاه پاییزه دامغان،۸۰ غرفه‌دار از ۲۰ استان کشور، محصولات متنوعی در حوزه‌های پوشاک، صنایع غذایی، لوازم التحریر و صنایع دستی عرضه کرده‌اند.

فیلم: فاطمه قریب گلفرایی

نریتور: علی شهسوار

