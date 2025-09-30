https://mehrnews.com/x399CC ۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۲ کد خبر 6606601 استانها سمنان استانها سمنان ۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۲ برپایی نمایشگاه پاییزه دامغان با حضور ۸۰ غرفهدار از سراسر کشور دامغان- در نمایشگاه پاییزه دامغان،۸۰ غرفهدار از ۲۰ استان کشور، محصولات متنوعی در حوزههای پوشاک، صنایع غذایی، لوازم التحریر و صنایع دستی عرضه کردهاند. دریافت 24 MB فیلم: فاطمه قریب گلفرایی نریتور: علی شهسوار کد خبر 6606601 کپی شد مطالب مرتبط پرداخت ۶ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در دامغان نمایشگاه پائیزه لوازم التحریر سمنان با ۱۲۰ غرفه برگزار میشود سمنان نیمه دوم سال میزبان نمایشگاه پائیزه است/ بازرسی از بالغ بر دوهزار واحد نانوایی شروع به کار نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا در دامغان نمایشگاه پاییزه در استان سمنان برپا می شود عرضه 363 تن انواع کالا در نمایشگاه های عرضه مستقیم در سمنان نمایشگاه صنایع دستی دامغان نمایشگاه ششمین جشنواره ملی پسته ایران-دامغان گشایش یافت نمایشگاه صنایع دستی دامغان افتتاح شد نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی در دامغان افتتاح شد آموزش رایگان صنایع دستی در شهرستان دامغان تامین بازار فروش برای صنایع دستی دامغان/ راهبردهای جدید دولت برچسبها دامغان نمایشگاه پاییزه اتاق اصناف صنعت معدن تجارت
نظر شما