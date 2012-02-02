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۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

محمدی در گفتگو با مهر:

تمام راه های روستایی استان کرمانشاه باز است

تمام راه های روستایی استان کرمانشاه باز است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس راه و ترابری شهرستان کرمانشاه گفت: هم اکنون تمام راه های روستایی باز است و 60 خودروی راه و ترابری کرمانشاه در مسیرهای مشخص مستقر شدند.

یدالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تلاش کارکنان راه و ترابری شهرستان کرمانشاه تمامی راههای موصلاتی به این شهر هم اکنون باز است و تردد در آن به راحتی انجام می شود.

رئیس راه و ترابری شهرستان کرمانشاه تاکید کرد: از چند روز پیش نیروهای این اداره برای جلوگیری از لغزندگی جاده های این شهرستان، اقدام به نمک پاشی، تیغه زنی و برف روبی در سطح وسیعی کرده اند و مسیری مطمئن برای رانندگان این شهرستان مهیا کرده اند.

محمدی گفت: از 15 آذرماه برابر وظیفه این اداره، بیش از 60 دستگاه از خودروهای اداره راه و ترابری کرمانشاه در مسیرهای خارج از شهر، برای مقابله به شرایط احتمالی آب و هوایی به همراه بیش از 70 نفر از پرسنل و راهداران این اداره مستقر شده اند.

رئیس راه و ترابری شهرستان کرمانشاه گفت: این نیرو همچنان در مسیرهای برف گیر و سردسیر کرمانشاه تا 15 فروردین سال آینده مستقر هستند.

وی تصریح کرد: برخی از نقاط کرمانشاه به دلیل سردسیری و داشتن ارتفاع، بارش برف بیشتری نسبت به دیگر نقاط کرمانشاه داشته اند.

رئیس راه و ترابری شهرستان کرمانشاه گفت: در مناطقی همانند گردنه "چهارزبر"، "عین الکش" شهر "کوزران"، "برنجان" و اداره راه و ترابری شهرستان کرمانشاه تجهیزات برف روبی هم اکنون مستقر هستند.

محمدی در پایان تاکید کرد: در بارش اخیر برف، جاده روستاهایی "باباکوسه" و " قلعه قاضی" در کوزران و "کرم بست" در بیلوار کرمانشاه مسدود شده بود که در سریعترین زمان ممکن این مسیرها توسط نیروهای این اداره بازگشایی شد.
 

کد مطلب 1523749

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