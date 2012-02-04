احمد کاشف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دولت نهم و دهم شاهد توسعه اماکن ورزشی و تجهیز و تقویت باشگاهها در این شهرستان بودهایم و روز به روز نیز این وضعیت بهبود یافته است.
وی افزود: شهرستان جم دارای جایگاه ویژهای در ورزش استان بوشهر است و برای توسعه ورزش در این شهرستان با تلاش همه مسئولان اقدامات بسیار خوب و ارزشمندی انجام گرفته است.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جم با اشاره به برنامههای ورزشی در دهه فجر امسال در جم بیان کرد: از نخستین روز دهه فجر تاکنون شاهد اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و ورزشی در شهرستان جم هستیم و تلاش زیادی برای مشارکت همه ورزشکاران شهرستان جم در این مسابقات داریم.
کاشف از اجرای 42 برنامه ورزشی در دهه فجر در جم خبر داد و تصریح کرد: این برنامههای ورزشی با همکاری تمام هیئتها و مسئولان باشگاهها در حال اجراست و بدون اغراق کیفیت مسابقات بهتر از گذشته است.
وی اضافه کرد: مسابقات فوتسال ویژه ادارات و نهادها، مسابقات تکواندو بانوان، مسابقات فوتسال چهارجانبه روستایی و مسابقات والیبال چهارجانبه بانوان از جمله این رقابتهاست.
رئیس اداره ورزش و جوانان جم یادآور شد: مسابقات شطرنج در تمام ردههای سنی، همایش پیادهروی خانوادگی، برگزاری لیگ فوتسال و همایش بزرگ کونگفوکاران شهرستان جم نیز بخشی دیگر از ویژهبرنامههای ورزشی در جم است.
کاشف افزود: برگزاری مسابقات تنیس روی میز، برگزاری مسابقات دوچرخهسواری، برگزاری مسابقات تیراندازی و دیدار با ورزشکاران رشتههای مختلف ورزشی نیز بخشی دیگر از این برنامههاست.
وی بیان کرد: جوانان این شهرستان استعدادهای درخشانی دارند و برای شکوفایی این استعدادها باید فضاهای ورزشی را بیشتر کنیم و نسبت به تقویت و تجهیز باشگاهها اهتمام ورزیم.
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