ثبت نام ۷۰۰۰ داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی روستاها آذربایجان غربی

رسول مقابلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز روز پنجم ثبتنام از داوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی روستاها بود و فرآیند ثبتنام روز پنجشنبه، ۳۰ بهمن پایان خواهد یافت، بنابراین تنها ۲ روز برای ثبتنام در انتخابات شوراهای اسلامی روستایی فرصت باقی مانده است.
وی افزود: تاکنون ۷ هزار نفر در مجموع در استان به عنوان داوطلب انتخابات شورای اسلامی روستایی ثبتنام کردهاند و بخش مرکزی تکاب به عنوان اولین بخش در استان است که تمامی روستاهای حائز شرایط آن ثبتنام و به حد نصاب لازم برای برگزاری انتخابات رسیدهاند.
رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی ادامه داد: در کلیه شهرستانهای استان تمهیدات و اقدامات خوبی در ارتباط با ثبتنام انجام گرفته است.
مقابلی توصیه کرد: به همه روستاییان علاقهمند به توسعه و آبادانی روستا تأکید میکنیم طی ۲ روز فرصت باقیمانده با ورود به سامانه وزارت کشور به آدرس keshvar.moi.ir یا با مراجعه به بخشداریهای سراسر استان، ثبتنام خود را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: زمان ثبتنام در سامانه که از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر بود، اکنون از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ شب فراهم شده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در پایان گفت: از همه ریشسفیدان، معتمدین، جوانان، بانوان و اقشار مختلف ساکن در روستا دعوت میکنم با ورود به عرصه انتخابات، در توسعه و آبادانی محل زندگی خود سهیم بوده و نقشآفرینی کنند.
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