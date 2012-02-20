مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارشاد اسلامی در متن لوح تقدیر ارسالی آورده است: خدمت در عرصه ای که فتح باب عبودیت و وصول به مقام صحو و محو بندگان خدا را رقم می زند، توفیقی است که بی علت رفیق هر کس نخواهد شد و حاصل نشود الا به تلاش و مجاهدتی دائم که توجه ذات اقدس ربوبی را جلب و وصول به مقام مصلین را در پی داشته و بعد از این است که انسان توفیق اقامه نماز را به کف می آورد.

این پیام تقدیر افزوده است: حال که این توفیق یارمان شد تا در چندمین سال پیاپی با احراز مقام شایسته تقدیر در ترویج و تبلیغ نماز توجه دست اندرکاران امر اقامه نماز کشور را جلب نماییم، بدون شک اگر نبود همراهی و همکاری جنابعالی در این تلاش گروهی، این موفقیت نیز حاصل نمی شد.

حسینی در بخش پایانی پیام خود اضافه کرده است: گر چه فقط خداوند متعال قادر است اجر تام و تمام این عمل نیک به اضعاف مضاعف پاسخ دهد، در عین حال وظیفه خود می دانیم از تلاش مستمر، خستگی ناپذیر و مخلصانه شما در امر ترویج نماز قدردانی و تشکر نماییم. توفیق روز افزون جنابعالی را از خداوند تبارک و تعالی خواستاریم.

