همایش بزرگ جامعه مهندسین و فرهیختگان علمی قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در همایش بزرگ جامعه مهندسین و فرهیختگان علمی استان پیش از ظهر جمعه به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان قم در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، عبدالسعید حقیقی مقدم فرماندار شهرستان قم، محمدرضا قلندر مدیر کل راه و شهر سازی استان، محسن محرری معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری قم، جواد دلاوری عمرانی استانداری قم و امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان حضور داشتند که در این مراسم از رئسای سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم تجلیل شد.



حبیب پایانی، محمد جواد صادقی، احمد امینی، سعید خان احمدلو، محمود معلمی و وحید شایسته نیک رئسای سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بودند که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند.



احد فرامرز قراملکی رئیس گره اخلاق حرفه‌ای دانشگاه تهران، سید جواد هاشمی فشارکی مشاور عالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور، عبدالسعید حقیقی مقدم فرماندار شهرستان قم و محمدرضا قلندر مدیر کل راه و شهرسازی استان در این همایش به ایراد سخنرانی پرداختند.



در حاشیه این همایش که به مناسبت پنجم اسفند روز گرامیداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی برگزار شد، سه کارگاه تخصصی با محوریت پدافند غیر عامل در مهندسی ساختمان برگزار شد.



کار گروه تخصصی معماری و شهرسازی با رویکرد پدافند غیر عامل، با موضوعات الزامات معمارانه و طراحی شهری از منظر پدافند غیرعامل مخصوص مهندسان معماری، شهرسازی و ترافیک توسط استاد هاشمی فشارکی مشاور عالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور و استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر و امام حسین(ع) و همچنین کار گروه تخصصی عمران و سازه با موضوعات الزامات دفاعی در سازه‌ها، استحکامات و سازه‌های امن، ویژه مهندسان عمران و نقشه برداری و نیز کار گروه تخصصی تأسیسات و زیرساخت‌ها با موضوعات راهبردهای حفاظت از زیرساخت‌ها، الزامات دفاعی مکانیک و برق سازه ویژه مهندسان مکانیک و برق و توسط دکتر صمدیانی فر از کار‌شناسان وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح کشور از جمله سه کارگاه آموزشی بودند که در حاشیه این همایش برگزار شد.



در این مراسم نرم افزار تخصصی مهندسی و پدافند غیر عامل تهیه شده در روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم و همچنین کتاب دانستنی‌های پدافند غیر عامل و کتاب درآمدی بر اخلاق مهندسی نوشته دکتر قراملکی به شرکت کنندگان اهدا شد.