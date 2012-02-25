ورود لونگه برای گرفتن غنایم فرانسه/ ناآرامی ها به جنوب لیبی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع آگاه از محاصره منطقه "راقدالین" در نزدیکی شهر ساحلی زواره(170 کیلومتری طرابلس) از سوی انقلابیون پس از مخابره اخباری درباره حضور خمیس قذافی در این منطقه خبر دادند.

"عبد العزیز بوسلوقه" فرمانده نیروهای منطقه غربی لیبی گفت : ما از صحت اطلاعات مطمئن نیستیم، اما مجبوریم با جدیت به موضوع نگاه کنیم و فعلا منطقه مورد نظر را به محاصره درآورده ایم.

از سوی دیگر "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی با "جرار لونگه" وزیر دفاع فرانسه که برای گرفتن غنیمت مشارکت در جنگ علیه رژیم قذافی به لیبی آمده است، دیدار کرد.

خبر دیگر اینکه درگیری ها میان قبایل "التبو" و "الزاویه" در جنوب لیبی از سر گرفته شد و تلاشهای ارتش ملی لیبی برای پایان دادن به این درگیری ها بی نتیجه ماند.

"عبد الباری ادریس" مسئول امنیتی قبیله الزاوی گفت : قبیله التبو برخی منازل متعلق به قبیله ما را غارت کرده است، خودروهای ما را دزیده اند و ما را مجبور به دفاع از خود کرده اند.

"عیسی عبد المجید" عضو قبیله التبو نیز گفت : درگیری ها مجددا آغاز شده است و قبیله التبو مورد حمله قرار گرفته است و بسیاری زخمی شده اند.

وی افزود: حدود صد نفر از افراد قبیله التبو از زمان شروع درگیری ها کشته شده اند که بسیاری از این افراد هنگام انتقال به بیمارستان کشته شده اند.

این در حالی است که شورای انتقالی، کمیته ویژه بحران به ریاست مصطفی عبدالجلیل رئیس این شورا و مشارکت ده عضو از جمله "عبد الرحیم الکیب" نخست وزیر و وزیران کشور و دفاع تشکیل داد.