اعطای نشان معتبر دانشگاه نتردام آمریکا به آمارتیا سن

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه به سبب تلاشهای آمارتیا سن در خصوص مباحث توسعه انسانی به او تعلق گرفته است.

آمارتیا سن برنده نوبل اقتصاد سال 1996 میلادی است. او این جایزه را به سبب مطالعاتش در حوزه اقتصاد رفاه به خود اختصاص داده است.

نکته قابل توجه در مورد "سن" این است که او هم به عنوان یک فیلسوف و هم به عنوان یک اقتصاددان جایزه نوبل را دریافت کرده است.

دیدگاه آمارتیا سن در خصوص توسعه با رهیافتهای گذشته و سنتی به توسعه متفاوت و گوناگون است. در حالی که رهیافتهای گذشته بر موضوعاتی چون اقتصاد و سیاست در بحث توسعه توجه می کردند رهیافت "سن" توسعه انسانی است.

توسعه انسانی در زمانی مطرح می شود که هیچ کدام از رهیافتهای اقتصادی و سیاسی توسعه نتوانست توسعه را برای مردم به ارمغان بیاورد.

کلیدی ترین جمله "سن" در خصوص توسعه این است که او معتقد است که توسعه به مثابه آزادی است. همین جمله برای فهم نگاه و قرائت "سن" از توسعه کفایت می کند.