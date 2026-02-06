پیروزی بزرگ فجر سپاسی مقابل تراکتور/ صعود موقت شاگردان قربانی در جدول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال فجرسپاسی و تراکتور در هفته بیستم لیگ برتر امروز جمعه ۱۷ بهمن و از ساعت ۱۴:۳۰ با قضاوت وحید زمانی و در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۲ بر یک به سود فجرسپاسی خاتمه یافت. مهدی شریفی و میثم مرادی برای فجرسپاسی و امیرحسین حسین زاده برای تراکتور در این بازی گلزنی کردند.
در نیمه اول هر دو تیم نمایش متعادلی ارائه دادند. شاگردان پیروز قربانی در فجرسپاسی با تمرکز بر انسجام دفاعی و استفاده از ضدحملات به دنبال غافلگیر کردن حریف بودند، در حالی که تراکتوریها با در اختیار گرفتن مالکیت توپ، سعی در فشار بر دروازه میزبان داشتند.
نخستین گل مسابقه در دقیقه ۳۸ رقم خورد؛ جایی که پاس عمقی و بلند علی هلیچی با اشتباه مدافعان تراکتور همراه شد و مهدی شریفی در موقعیت تکبهتک با علیرضا بیرانوند قرار گرفت و توانست با ضربهای دقیق، دروازه تراکتور را باز کند تا فجرسپاسی پیش بیفتد.
پس از این گ، تراکتور حملات خود را افزایش داد و خیلی زود به نتیجه رسید. در دقیقه ۴۱ پاس مهدی ترابی به امیرحسین حسینزاده رسید و بهترین گلزن فصل تراکتور با ضربهای حسابشده موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند.
در ادامه این نیمه، دو تیم تلاش کردند تا برتری را به سود خود تغییر دهند اما موقعیت خطرناکی روی دروازهها ایجاد نشد تا نیمه اول با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان برسد.
در نیمه دوم این دیدار تراکتور با توجه به نیاز به کسب سه امتیاز، بازی را هجومیتر آغاز کرد و شاگردان این تیم با بالا بردن ریتم حملات، تلاش داشتند دروازه فجرسپاسی را باز کنند. مالکیت توپ بیشتر در اختیار تراکتوریها بود و این تیم با استفاده از کنارهها و ارسال توپ به محوطه جریمه، فشار خود را بر خط دفاعی میزبان افزایش داد.
با این حال فجرسپاسی با انسجام دفاعی مناسب و تمرکز بالا، توانست حملات حریف را مهار کند و در کنار آن، چشم به ضدحملات دوخته بود. دروازهبان و مدافعان فجرسپاسی در این نیمه عملکرد مطمئنی داشتند و اجازه ندادند موقعیتهای خطرناک زیادی روی دروازهشان شکل بگیرد.
در شرایطی که تراکتور همچنان برای رسیدن به گل برتری تلاش میکرد، این فجرسپاسی بود که به هدف خود رسید. در دقیقه ۸۱، پاس فرشید اسماعیلی با اشتباه خط دفاعی تراکتور همراه شد و میثم مرادی از این فرصت نهایت استفاده را برد و با ضربهای دقیق، گل دوم و پیروزیبخش تیمش را به ثمر رساند تا ورزشگاه پارس شیراز غرق در شادی شود.
در دقایق پایانی، تراکتور برای جبران نتیجه جلو کشید اما تلاشهای این تیم ثمری نداشت و فجرسپاسی با حفظ برتری خود، موفق شد سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کند. با این پیروزی، شاگردان پیروز قربانی ۲۷ امتیازی شدند و به صورت موقت به رده هفتم جدول صعود کردند، در حالی که تراکتور با وجود این شکست، با ۳۵ امتیاز همچنان صدرنشین لیگ برتر باقی ماند.
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