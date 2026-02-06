مذاکرات ایران و آمریکا پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید گفت و گوهای هسته ای ایران و آمریکا که از صبح امروز جمعه 17 بهمن ماه در مسقط با وساطت سلطنت عمان آغاز شده بود، دقایقی قبل به پایان رسید.

در این دور از گفت و گوها هیات های مذاکره کننده ایران و ایالات متحده؛ مجموعه ای از نظرات، ملاحظه ها و رویکردهای خود را از طریق بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان به یکدیگر منقل کردند. ارزیابی‌ها حاکی از تفاهم برای ادامه مذاکرات است.

وزیر خارجه ایران تا دقایقی دیگر با حضور در جمع خبرنگاران، توضیحاتی درباره آنچه در چند ساعت اخیر در مسقط گذشت، ارائه خواهد کرد.