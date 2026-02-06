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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۵

مذاکرات ایران و آمریکا پایان یافت

مذاکرات ایران و آمریکا پایان یافت

مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در مسقط پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید گفت و گوهای هسته ای ایران و آمریکا که از صبح امروز جمعه 17 بهمن ماه در مسقط با وساطت سلطنت عمان آغاز شده بود، دقایقی قبل به پایان رسید.

در این دور از گفت و گوها هیات های مذاکره کننده ایران و ایالات متحده؛ مجموعه ای از نظرات، ملاحظه ها و رویکردهای خود را از طریق بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان به یکدیگر منقل کردند. ارزیابی‌ها حاکی از تفاهم برای ادامه مذاکرات است.

وزیر خارجه ایران تا دقایقی دیگر با حضور در جمع خبرنگاران، توضیحاتی درباره آنچه در چند ساعت اخیر در مسقط گذشت، ارائه خواهد کرد.

کد مطلب 6741116
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      0 1
      پاسخ
      اعتمادی نیست به امریکا،البته در صورتی که جلوش محکم وایستن ،مذاکره را میپذیرد
    • بازنشسته فرهنگی IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      1 1
      پاسخ
      در خصوص اصل و عامل اختلاف بین ایران و آمریکا باید گفتگو شود و فضای بی اعتمادی را از میان برد اصل اختلاف هسته ای و بهانه گیری های بعدی نیست چرا که سالهای اول انقلاب که بهانه هسته ای موشکی و حقوق بشری و نیابتی نبود که موضوع طبس و حمایت از صدام پیش آمد اصل اختلاف قطغ روابط دیپلماتیک بستن سفارت و عدم همکاری های اقتصادی و تجاری است و رفع فضای بی اعتمادی که اینها با مذاکرات مستقیم و مذاکره روی آنها حل و فصل می شود و سپس موضوعات دیگر نظیر هسته ای و غیره که اعتقاد داریم بهانه هستند رفع می شود.

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