"زنان ماهیگیر جزیره هنگام" مستند شد

شیرین وحیدی، تهیه‌کننده و کارگردان این مستند در این باره به خبرنگار مهر گفت: "زنان ماهیگیر جزیره هنگام" در یک قسمت 41 دقیقه‌ای به سفارش صدا و سیمای مرکز خلیج فارس تهیه شده است.

وحیدی افزود: داستان این مستند راجع به زنان ماهیگیر جزیره هنگام است که فعالیت و سختکوشی آنان را برای به دست آوردن روزی خود و خانواده از طریق فیلم به نمایش در می‌آید و در کنار آن نیز به معرفی جزیره هنگام به شکل خلاصه و موجز پرداخته می‌شود، ولی محور اصلی فیلم زندگی زنان ماهیگیر جزیره است که از دو شخصیت محوری شکل گرفته است.

وی انگیزه ساخت مستند را ترسیم بافت صید و صیادی در جزیره هنگام و نقش پررنگ زنان در ماهیگیری دانست و گفت: با توجه به بکربودن منطقه و فعالیت زنان ماهیگیر از گذشته‌های دور در این جزیره، تحقیقات گسترده‌ای را برای ساخت مستند درباره این موضوع انجام دادیم.

این تهیه‌کننده و کارگردان با بیان اینکه موضوع فعالیت زنان ماهیگیر از سوژه‌هایی بود که در جامعه زنان ما تازگی داشت، افزود: جزیره هنگام از جمله جزایری است که زنان آن دوشادوش مردان به صید ماهی پرداخته و از این طریق امرار معاش می‌کنند.

مستند "زنان ماهیگیر جزیره هنگام" را شهرزاد پویا و شیرین وحیدی به صورت مشترک تهیه و کارگردانی کردند و زهرا جان نثاری صدابرداری، ریتا ابراهیمی و شهرزاد پویا فیلمبرداری، میترا کاراگاه مدیر تولید، پویان باستین صداگذاری و میکس و مانی مونادی‌زاده موسیقی این اثر را برعهده داشتند.