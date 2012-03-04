به گزارش خبرنگار مهر، پس از دومین نامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر منع حضور افراد بازنشسته برای ریاست فدراسیون فوتبال، اعضای هیئت رئیسه فدراسیون عصر امروز یکشنبه درمحل دفتر علی کفاشیان جلسه اضطراری تشکیل دادند و در پایان به این نتیجه رسیدند که انتخابات فدراسیون روز دوشنبه در شرایطی برگزار شود که علی کفاشیان نیز با قدرت در این انتخابات شرکت کند.

هادی آیت اللهی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر در مورد برگزاری نشست امروز هیئت رئیسه گفت: این جلسه در حال برگزاری است اما تا اینجای کار مقرر شد آقای علی کفاشیان و عزیز محمدی در انتخابات روز دوشنبه شرکت کنند و این انتخابات به زمان دیگری موکول نخواهد شد.

آیت اللهی در مورد دومین هشدار سازمان بازرسی کل کشور گفت: طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال، این فدراسیون یک نهاد غیردولتی است و اگر هم سازمان بازرسی قرار بود هشداری بدهد باید قبل از ثبت نام کاندیداها و تشکیل کمیته صلاحیت نظرش را اعلام می کرد نه اینکه بگذارد ساعت 15 روز قبل از انتخابات اطلاعیه بدهد.

انتخابات اعضای هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال در حالی از ساعت 9:30 دقیقه فردا دوشنبه در محل سالن کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد که علی کفاشیان، عزیز محمدی و محمدحسین قریب برای ریاست این فدراسیون با یکدیگر رقابت خواهند کرد.