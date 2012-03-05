به گزارش خبرگزاری مهر، داوری چهارمین دوره مسابقه عکاسی از سفره‌های حسینی طی سه مرحله در فرهنگسرای فردوس با حضور آقایان عباس میرهاشمی، مسعود زنده روح کرمانی و محمدمهدی رحیمیان و همچنین محمدصالح حجت‌الاسلامی دبیر مسابقه انجام شد و نفرات برگزیده و راه یافته به نمایشگاه مشخص شدند.

چهارمین دوره مسابقه عکاسی از سفره‌های حسینی با مشارکت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (موسسه توسعه هنرهای معاصر) و حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و فرهنگسرای فردوس برگزار شد.

براساس این گزارش، آثارشرکت کنندگان نسبت به سال‌های گذشته به لحاظ کیفی متنوع‌تر و به لحاظ کمی نزدیک به 11500 اثر از حدود 400 عکاس از نقاط مختلف کشور بود. طی انتخاب اولیه، 38 مجموعه و 724 تک عکس به داوری نهایی راه پیدا کردند که در این میان، هیچ کدام از مجموعه ها، مورد قبول هیات داوران قرار نگرفت. اما در رقابتی تنگاتنگ و داوری نفس‌گیر، 53 اثر به نمایشگاه راه یافتند.

از طرفی به دلیل بالا بودن کیفیت عکس‌ها و نزدیک بودن آثار، هیات داوران اعلام کردند که رتبه های اول، دوم و سوم نخواهیم داشت و در عوض آثار سه عکاس با نام‌های هاشم شاکری، بیتا هادیان و نوید عزیزی به‌عنوان عکس‌های برتر انتخاب شدند که به هر کدام از آنها، دیپلم افتخار به همراه مبلغ 5 میلیون ریال تعلق می‌گیرد.

همچنین دو قطعه عکس متعلق به محسن اسماعیل‌زاده و میثم امانی شایسته تقدیر شناخته شدند که به این عکاسان لوح تقدیر و مبلغ 500 هزار ریال اعطا خواهد شد. سایر عکس‌ها که تعداد آنها 48 قطعه است، نیز به نمایشگاه راه یافتند که مبلغ 500 هزار ریال بابت حق‌التصویر به آنها تعلق می‌گیرد.

لازم به ذکر است، برای کلیه عکاسان راه یافته به نمایشگاه، گواهی شرکت در نمایشگاه صادر خواهد شد که ایشان می توانند در سال 91 با مراجعه به دبیرخانه دائمی مسابقات فرهنگی هنری سفره‌های ایرانی اسلامی، گواهی حضور خود را دریافت کنند.

در این دوره از مسابقات عکاسی از سفره‌های حسینی، 5 عکس راه یافته به نمایشگاه متعلق به مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در کشور عراق است که توسط عکاسان ایرانی ثبت شده است.

داوود کهن ترابی از کرج با 4 قطعه عکس، رکورددار این دوره از مسابقات است و اسامی هنرمندان منتخب و تعداد آثار راه یافته آنها به نمایشگاه، عبارتند از: سیدعلی حسینیان نسب با 3 عکس، حمید صادقی با 2 اثر از کرمان، جاوید خدمتی با 2 عکس، ناصر محمدی با 2 اثر، محمدامین نادی با 2 عکس، حمید جعفر نژاد با 2 قطعه عکس، صنم اصغری کلیبر از اهر با یک اثر، اسحاق آقایی با یک اثر، امین دولتی با یک اثر، ابوطالب ندری با یک عکس، اکبر محمدزاده مقدم با یک عکس، قاسم شیشه گری با یک عکس، فاخته جلایرنژاد با یک اثر، فردین نظری یک عکس از زنجان، حمیدرضا حسن شیری با یک عکس از ساری، هاشم شاکری با یک اثر از تهران، بی بی منور پروانه حسینی با یک عکس، مهدی حاجیوند با یک اثر، زینب روستایی با یک اثر، زهرا عبدا.. نیا با یک عکس، رضا امن‌زاده با یک اثر از ارومیه، رخشانه شهیدی با یک عکس، ندا جوادی صباحی با یک اثر، ولی شجاعی لنگری با یک عکس از ساری، وحید فلاحی مطلق با یک عکس، محمدکاظم سلطانی نژاد با یک اثر، محمدعلی پورشهید با یک عکس، مهرناز محمدی با یک عکس، مسعود احمدزاده با یک عکس، مهدی صرامی با یک اثر، مهدی تمیزی با یک اثر، عبدالرضا کاکایی با یک اثر و عبدالرضا کریمی با یک عکس.

مسابقات فرهنگی هنری سفره‌های ایرانی اسلامی از سال 1376با موضوعات عکاسی و خاطره‌نویسی از سفره‌های افطاری، سفره‌های حسینی، سفره‌های یلدا و سفره‌های هفت سین توسط سایت لقمه طراحی و اجرا شده و هم اکنون چهارمین سال خود را با برگزاری چهارمین مسابقه عکاسی و خاطره‌نویسی از سفره‌های افطاری و مسابقه عکاسی از سفره‌های حسینی پشت سر گذاشته است. فراخوان چهارمین دوره مسابقات عکاسی از سفره‌های هفت سین نیز به زودی اعلام خواهد شد.