152 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های آبخیزداری دشتستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی پیش از ظهر دوشنبه در آئین بهره‌برداری از حوزه تغذیه مصنوعی نینیزک از توابع شهرستان دشتستان اظهار داشت: کنترل روان آبهای سطحی، بهترین روش برای مقابله با خشکسالی است که لازمه آن نیز توسعه و کمک در حوزه آبخیزداری است.

وی ادامه داد: اقدامات بسیار زیادی در راستای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در سطح شهرستان دشتستان اجرا شده است که موجب رضایت کشاورزان شده است.

فرماندار دشتستان به اهمیت بسیار زیاد تامین آب مورد نیاز کشاورزان اشاره کرد و افزود: شهرستان دشتستان بیش از 70 درصد تولیدات کشاورزی استان بوشهر را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به مساحت بالای حوزه ابخیزداری شهرستان دشتستان اضافه کرد: حوزه فرعی آبخیزداری رودخانه شاپور، رودخانه دالکی، رودخانه حله، شهری برازجان، خون کلمه فاریاب، دهرود بوشکان از حوزه‌های آبخیزداری فرعی شهرستان دشتستان هستند.

خسروی ادامه داد: هشت پروژه بزرگ آبخیزداری با اعتبار بالغ بر 15 میلیارد و 250 میلیون تومان در شهرستان دشتستان اجرا شده که تاثیر مهمی در حفاظت از منابع آبی و طبیعی شهرستان دشتستان داشته است.

وی افزود: هدف از اجرای پروژه‌های آبخیزداری کنترل روان‌ آب‌های سطحی و تغذیه سفره‌های زیرزمینی در مساحت یک‌هزار و 883 هکتار است.

فرماندار دشتستان اضافه کرد: این پروژه‌ها در قالب پروژه‌های سنگی و خاکی، سنگی و ملاتی، نهالکاری، خشکه‌چین، گاوبیان و ... در سطح شهرستان اجرا شده است.

صبح امروز در آئینی با حضور استاندار بوشهر، فرماندار دشتستان و مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر پروژه حوزه تغذیه مصنوعی نینیزک از توابع شهرستان دشتستان با اعتبار بالغ بر 15 میلیارد ریال افتتاح و به بهره‌برداری رسید.