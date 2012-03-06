برنامه دراز مدت واشنگتن جهت استقرار در شرق دور / اشتیاق به همگرایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "دیوید کاردن" افزود: ما به حضور خود در منطقه جنوب شرق آسیا که به مرور از اهمیت بیشتری برخوردار شده، ادامه می دهیم.

کاردن با اشاره به حضور باراک اوباما در نشست سران آسه آن ، افزود: این رویداد بیانگر اشتیاق ما به همگرایی بیشتر با آسه آن در زمینه های سیاست خارجی و بازرگانی است.

وی با اشاره به توجه ویژه و سفرهای متعدد رییس جمهور فعلی آمریکا به این منطقه گفت: اوباما امیدوار است که رییس جمهور بعدی نیز موافق تعمیق روابط با کشورهای آسه آن باشد.

تحلیلگران اقتصادی امیدوارند با توجه به احتمال مصون ماندن منطقه جنوب شرق آسیا از بحرانهای مالی اخیر در غرب، آسه آن بتواند در آینده اقتصاد جهان جایگاه ویژه ای داشته باشد.

تقویت حضور آمریکا در منطقه آ سه آن به ویژه حضور نظامیان این کشور همواره با حساسیت چین همراه بوده و به موازات افزایش حضور آمریکا، چین نیز تلاش کرده که توان نظامی و نفوذ سیاسی خود را در این منطقه افزایش دهد.

کشورهای اتحادیه جنوب شرق آسیا(آ سه آن) شامل کشورهای برونئی،کامبوج،اندونزی،لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین،سنگاپور، تایلند و ویتنام می شود.

