آتش سوزی در منزل مسکونی/ کارگاه رنگ مبل در آتش سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش نشانی قم اعلام کرد: طبقه دوم منزل مسکونی واقع در خیابان دانیال نبی به علت داغ شدن بیش از حد روغن در داخل ظرف و ریختن آب توسط صاحبخانه به منظور خاموش کردن آن منجر به شعله ور شدن و سرایت آن به قسمت‌های دیگر شد.



این آتش سوزی پس از 23 دقیقه کاملاً اطفاء شد ولی لوازم آشپزخانه در آتش سوخت.



آتش سوزی در انبار و سوپرمارکت



همچنین انبار و یک باب مغازه سوپر مارکت در قلعه کامکار واقع در 20 متری جانبازان به علت افتادن مواد اشتعال زا بر روی کارتن و پلاستیک باعث ایجاد حریق در انبار و سرایت آن به سوپر مارکت همجوار شد.



هشت آتش نشان با سه دستگاه خودرو از ایستگاههای یک و سه پس از دو ساعت موفق به اطفاء حریق شدند و از سرایت بیشتر آن به قسمت های دیگر جلوگیری کردند.



کارگاه رنگ مبل در آتش سوخت



کارگاه رنگ مبل در بلوار خلیج فارس واقع در 16 متری کاسه گری به علت پخش بخارهای قابل اشتعال تینر در مجاورت منبع حرارتی هنگام رنگ پاشی به مبل‌ها دچار انفجار و حریق شد و به علت شدت آتش سوزی به طبقات دیگر نیز سرایت کرد.



با اعلام این خبر به مرکز فرماندهی دو دستگاه خودروی حریق از ایستگاه چهار با 6 آتش نشان به محل مورد نظر اعزام شدند.



مأموران اعزامی به صورت همزمان در هر طبقه اقدام به اطفاء کردند که پس از 37 دقیقه آتش به طور کامل خاموش شد.



شایان ذکر است علاوه بر خسارات مالی وارد شده به محل متاسفانه یکی از کارگران کارگاه دچار سوختگی کامل بدن شده بود که جهت مداوا تحویل عوامل اورژانس شد.

