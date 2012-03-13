به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود عسکریان ظهر سه شنبه در پنجمین همایش شهرداران استان همدان افزود: توسعه و پیشرفت همدان در سال جاری بر اساس برنامه‌ریزی و انضباط کاری و مالی رخ داد که این موفقیت مرهون حمایت‌ها و پشتیبانی مسئولان استانی است.

عسکریان اضافه کرد: خوشبختانه به دلیل تعامل و همراهی در مجموعه مدیریت شهرهای استان همدان کارها بر اساس هماهنگی انجام شده است.

24 میلیارد و 500 میلیون تومان برای بهبود حمل و نقل همدان هزینه شد

عسکریان با بیان اینکه فعالیت‌های شهرداری بر اساس بودجه آن انجام شده است، افزود: از 48 میلیارد تومان سهمیه عمرانی بودجه سال جاری شهرداری همدان 42 درصد آن معادل 24 میلیارد و 500 میلیون تومان برای حمل و نقل و بهبود عبور و مرور و 25 درصد آن برای عمران شهری هزینه شده است.

وی اضافه کرد: با حمایت معاون عمرانی استاندار همدان در شش ماهه دوم سال با اصلاح بودجه در بخش عمرانی، میزان این اعتبار به 55 میلیارد و 900 میلیون تومان رسید.

وی بیان اینکه فعالیت‌های شهرداری با رویکرد رضایت خداوند متعال و همراهی و همسویی با شهروندان انجام می شود، گفت: در شهر همدان توفیقات بسیار خوبی حاصل شده که این امر با حمایت‌های مالی و معنوی مسئولان استان همدان بوده است.

شهردار همدان با اشاره به حمایت و کمک معاون عمرانی استاندار مبنی بر محقق کردن برخی از درآمدهای شهرداری که از چندین سال قبل باقی مانده بود، تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم برای استقبال از نوروز و مسافران و گردشگران توسط این مجموعه صورت گرفته است.