ضعف اطلاعاتی در سند توسعه فریدونکنار وجود دارد

عباس محسنی در جلسه شورای اداری فریدونکنار اظهار داشت: ضعف اطلاعاتی در شاخص‌های توسعه مشکل‌ساز می‌شود که در این زمینه باید دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی دستگاه‌های استانی عمل کنند که فریدونکنار نیز در گذشته چون در غالب شهرستان بابلسر دیده می‌شد دچار مشکل بوده است اما مدیران منطقه باید با پیگیری از بروز زیان برای شهرستان جلوگیری کنند.



وی افزود: برنامه‌ریزی عملیاتی برای اجرای برنامه پنجم توسعه باید انجام شود که در استان مازندران فرآیند آن از سال گذشته آغاز شده است.



دبیر کمیته برنامه‌ریزی فریدونکنارگفت: سند توسعه شهرستان‌ها در حال اجرایی شدن است و تهیه آن در فریدونکنار نیز انجام شد.



محسنی بیان داشت: محور اول اصلی‌ترین قابلیت‌های شهرستان است که شامل بندر، شیلات و ماهیگیری می‌شود و محور بعد مسائل اساسی شهرستان شامل کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی است.



وی تاکید کرد: محور نهایی اهداف بلند مدت است که توسعه شهرستان بر پایه شیلات، گردشگری، صنعت و کشاورزی انجام می‌شود.



دبیر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان فریدونکنار خاطرنشان کرد: بر مبنای این اهداف راهبردهایی شامل احداث مجتمع‌های ساحلی گردشگری در نظر گرفته شده است و سیاست‌های توسعه شهرستان همچون گستردگی فعالیت‌های ترانزیتی و ایمن‌سازی جاده‌ها داریم.



وی ادامه داد: اقدامات اولویت‌دار ما احداث مجتمع اداری، یکپارچه‌سازی اراضی و زهکشی آن، تامین آب زراعی، تکمیل کمربندی، تامین آب شرب، ایجاد زیرساخت شهرک صنعتی، تکمیل مجتمع‌های توریستی تفریحی، بهسازی محورهای مواصلاتی و تکمیل پروژه چهار بانده شدن محور فریدونکنار به آمل هستند.