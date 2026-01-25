به گزارش خبرنگار مهر، مریم کرمی ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران استان با بیان اینکه طبق برنامه ریزی صورت گرفته رویداد پویش سلام محله (سلامت اجتماعی محله محور) در زنجان همزمان با کشور با هدف بهتر شدن وضعیت محله زندگی افراد جامعه هدف ۱۴ بهمن ماه جاری برگزار می شود، گفت: در این طرح تلاش می‌شود با کمک مفهوم کار داوطلبانه در کنار مشارکت برای تعیین موضوعی که قرار است روی آن کار شود، کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی ساکنان محله افزایش یابد.

وی افزود: طرح سلام برای کمک به یافتن پاسخ پرسش هایی از قبیل اینکه «آیا می توانم برای بهبود وضعیت محله ام، کاری بکنم؟ و یا «چگونه می توان از ظرفیت های مردم محله و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی استفاده بیشتری کرد؟» مطرح شده است.

کرمی ادامه داد: در مرحله اول این طرح دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محوریت سازمان بهزیستی و با همکاری سازمان‌های غیردولتی، خدماتی را در محله ارائه می‌دهند تا زمینه‌ای برای گرد هم آمدن مردم و تعیین دستور کار بعدی باشد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان همچنین به برنامه های این اداره در آستانه دهه فجر امسال اشاره کرد و گفت: همزمان با برگزاری پویش سلام محله در مراکز مثبت زندگی، سه طرح اشتغال‌زایی و دو مرکز مثبت زندگی در شهرستان زنجان افتتاح خواهد شد.

کرمی افزود: در ایام دهه فجر، مرکز توانمندسازی و صیانت اجتماعی از زنان بهبودیافته، هشت واحد مسکن مددجویی به بهره‌برداری می‌رسد و خدمات رایگان مشاوره و پیشگیری از انواع معلولیت‌ها به جامعه هدف ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان امسال نیز پویش رمضان اجتماعی با هدف جذب مشارکت‌های مردمی و خیرین در سطح استان برگزار می‌شود، ادامه داد: کمک‌های مردمی و خیرین عمدتاً به‌صورت غیرنقدی بوده و میان گروه‌های هدف تحت پوشش سازمان توزیع می‌شود و به طور معمول کمک‌های مردمی و خیرین غیرنقدی بوده و به گروه های هدف تحت پوشش اعطا می‌شود.