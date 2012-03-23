معرفی 5 گران فروش گوشت مرغ به تعزیرات حکومتی در بجنورد

حبیب الله عطاردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی تماسهای مردمی، 5 نفر از توزیع کنندگان گوشت مرغ گرم در بجنورد که این کالا را با قیمت بالاتری به مردم عرضه می‌کردند شناسایی و پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی در ادامه گفت: یکی از توزیع کنندگان با وارد کردن یک تن و 400 کیلوگرم گوشت مرغ گرم از شهرستان قوچان و توزیع آن بین چند فروشگاه توزیع گوشت مرغ در بجنورد، موجب شده بود تا این کالا با نرخ بالاتر از قیمت تعیین شده به مردم عرضه شود.

عطاردی افزود: از سوی بازرسین این معاونت برای این افراد سریعا پرونده‌ای تشکیل و به تعزیزات حکومتی معرفی شدند که از سوی قاضی کشیک طی روز جاری چهارم فروردین ماه، احکام آنان نیزصادر خواهد شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با بیان اینکه هیچگونه کمبود گوشت مرغ گرم و منجمد در بازار وجود ندارد اظهار داشت: شب گذشته مجددا 10 تن گوشت مرغ منجمد در سطح بازار توزیع شد تا با توجه به تعطیلی روز جمعه و نبود کشتار، شائبه کمبود گوشت مرغ در بازار به وجود نیاید.

وی یاد آور شد: هم اکنون گوشت مرغ گرم در فروشگاه‌های عرضه مستقیم هرکیلو 47 هزار 700 ریال و در سایر فروشگاه‌ها 49 هزار 700 ریال عرضه می‌شود.

عطاردی در ادامه گفت: گوشت مرغ منجمد نیز در تمامی فروشگاههای سطح استان از قرار هر کیلو 31 هزار ریال در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در زمینه توزیع انواع گوشت در سطح شهرستان‌های استان هیچگونه کمبودی وجود ندارد و توزیع کنندگان بایستی کالاهای فوق را با نرخ تعیین شده در اختیار مردم قرار دهند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی از شهروندان استان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلفی مراتب را به شماره 124 اطلاع دهند.